Vadhir Derbez: Ventaneando destapa impactante detalle de la denuncia contra el actor, ¿hubo extorsión?

Vadhir Derbez, hijo de Eugenio Derbez, enfrenta una acusación de presunto abuso. Una mujer asegura que el cantante la tocó sin su consentimiento durante las grabaciones de video musical. El también actor negó todo esto y sostuvo que todo se trataría de un aparente intento de extorsión.

En medio de todo esto, los conductores del programa ‘Ventaneando’ dieron a conocer una información que podría darle la vuelta al caso, ¿la celebridad es culpable o realmente hubo intento de extorsión? Te contamos todos los detalles.

Vadhir Derbez / Mezcalent/Redes sociales

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¿De qué se le acusa a Vadhir Derbez y cuál fue su respuesta ante los señalamientos?

Durante una transmisión reciente de ‘De primera mano’, se expuso la carpeta de la denuncia contra Vadhir Derbez. En dicho documento, se menciona que una joven norteamericana de 19 años lo acusa formalmente de “violación y violación física o moral”.

Según el testimonio de la denunciante, todo habría ocurrido en el rodaje de un video musical del cantante. Señaló que, en su momento, se quedaron solos en una habitación y él, presuntamente, la besó y le quitó la ropa sin su consentimiento.

“Me senté en la orilla de la cama y él se quedó parado frente a mí. En ese momento se acercó hacia mi cara y me dio un beso en la boca. Yo me quedé en shock y no supe qué hacer porque sé que estaba trabajando con él. De inmediato, con ambos brazos, me levanta de mis codos y quedo parada frente a él, traté de empujarlo, pero él me jala hacia él y después me baja mi top”, se lee en la carpeta.

Supuestamente, tras el acontecimiento, la modelo abandonó la locación e interpuso una denuncia formal contra la celebridad.

En respuesta, Vadhir aseguró ser inocente. Dijo tener pruebas y testigos de que esto no pudo haber ocurrido, pues, según él, siempre estuvo acompañado durante el rodaje del videoclip. Por su parte, el abogado del joven testificó que todo se trataría de un intento de extorsión.

“Vadhir se niega a dar el dinero porque no hizo absolutamente nada. Después nos empiezan a precisar que supuestamente hubo acontecimientos en la locación del video, le mandan extractos de lo que aparentemente es la carpeta de investigación, me llama la atención que ustedes la tengan, ni siquiera nosotros la tenemos, le dicen que si no da 350 mil dólares le van a librar una orden de aprehensión y lo van a detener”. Abogado de Vadhir Derbez

El abogado del joven indicó que la joven pertenecería a un grupo criminal que se dedica a las extorsiones. También resaltó que, hasta el momento, no existe una orden de aprehensión en contra de su cliente.

Vadhir Derbez / Captura de pantalla

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¿Qué dijeron en ‘Ventaneando’ sobre la denuncia contra Vadhir Derbez?

Durante la emisión más reciente del programa ‘Ventaneando’, se dio a conocer que, presuntamente, una persona intentó comunicarse con ellos para ofrecerles la carpeta de investigación sobre el caso de Vadhir Derbez, a cambio de una fuerte suma de dinero.

Según Mónica Castañeda, le aclararon a esta persona que no se manejaban de esta manera. Tras esto, el individuo no se volvió a comunicar y, al parecer, le “vendieron” la carpeta a otro medio de comunicación.

“Intentaron contactarnos mediante un compañero de Azteca Noticias para ofrecernos el acceso a la carpeta a cambio de pagarles. Aseguré que nosotros no éramos un medio de comunicación que se dedicara a pagar o cobrar por absolutamente nada. Cuando se intentó establecer, con esos términos, el contacto con esta persona, quien asegura que es abogado o abogada, ya no quiso hablar con nosotros”. Mónica Castañeda

Para muchos, esta declaración podría ser un indicativo de que Vadhir está diciendo la verdad y realmente la denunciante inició un proceso legal a raíz de un intento de extorsión. Hasta el momento, la supuesta afectada o sus representantes legales no han hecho comentarios sobre esto.

Así lo dijeron en Ventaneando:

¿Quién es Vadhir Derbez?

Vadhir Derbez Alejandro González Torres, mejor conocido solo como Vadhir Derbez

Es hijo de Eugenio Derbez.

Actualmente tiene 35 años.

Comenzó su carrera artística en 1997, con algunas apariciones en ‘Debez en cuando’.

A partir de allí, se le vio en otros proyectos como ‘En familia con Chabelo’, ‘Mujer, casos de la vida real’ y ‘Eva Luna’, entre otros.

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