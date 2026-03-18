Vadhir Derbez quiere encontrar a una mujer pelirroja y lanza convocatoria: ¿para novia? VIDEO

Vadhir Derbez sorprendió a todos, especialmente a sus fans, al lanzar una llamativa convocatoria, pues aseguró que está en busca de una mujer pelirroja. Vadhir volvió a captar la atención de sus seguidores, pero esta vez no por su música o su carrera como actor, sino por una peculiar petición que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El hijo de Eugenio Derbez compartió un video en TikTok donde pidió ayuda para encontrar a una mujer pelirroja, lo que desató todo tipo de reacciones entre sus fans.

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¿Vadhir Derbez tiene pareja actualmente?

Aunque Vadhir Derbez ha sido relacionado sentimentalmente con Yass Reyes, Fabiola Guajardo y la cantante estadounidense Olivia Soli, actualmente se desconoce si mantiene una relación sentimental.

Lo más reciente que se sabe sobre su vida personal es su interés por marcar una diferencia dentro de la dinastía Derbez. El actor y cantante ha dejado claro que busca consolidar su carrera musical, enfocándose en cantar y desarrollar nuevos proyectos en la industria. Esto no significa que se aleje por completo de la actuación, sino que su prioridad actual está puesta en la música.

De hecho, hace poco protagonizó una polémica al aparecer cantando “Golden” de K Pop” junto a su hermana menor, la pequeña recibió criticas por su apariencia física. Vadhir se lanzó contra quienes comentaron cosas negativas de la menor.

“No se habla de los niños. No hay porqué estar hablando ni del físico ni nada de eso. Los niños están para que los cuidemos, para que se sientan apoyados y protegidos no atacados que gente tan imbécil”, expresó ante los medios.

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¿Por qué Vadhir Derbez gana menos que toda su familia? / Captura de pantalla de Instagram: @vadhird

¿Por qué Vadhir Derbez está en busca de una mujer pelirroja?

Lejos de tratarse de un tema romántico, Vadhir Derbez aclaró que su búsqueda tiene fines profesionales. Según explicó, está trabajando en un proyecto audiovisual relacionado con su música y necesita a una actriz con características muy particulares.

De acuerdo con sus propias palabras, este proyecto —que consiste en un cortometraje— está tomando forma de manera muy especial, por lo que requiere de perfiles muy específicos para lograr el resultado que tiene en mente. Entre ellos, destaca la necesidad de encontrar a una actriz pelirroja que, además de cumplir con ese rasgo físico, tenga habilidades frente a cámara y dominio del idioma inglés.

“Necesito una pelirroja y no lo digo de esa manera, es que estoy armando un corto con todo lo de mi música, está quedando demasiado chingón, pero necesito justo a una actriz que sea pelirroja, que hable bien inglés. Propónganmela, puede ser modelo, puede ser amiga de ustedes, quien sea” Vadhir Derbez

Vadhir Derbez responde a criticas sobre su hermana / Captura de pantalla

¿Qué requisitos pidió Vadhir Derbez para encontrar a la actriz pelirroja?

Vadhir Derbez también detalló que no ha logrado encontrar el perfil ideal, por lo que decidió recurrir directamente a su comunidad digital. Incluso, pidió que le envíen perfiles completos para facilitar el proceso de selección. Pues esta mujer debe tener pelo rojo, hablar inglés y ser guapa.

“Si está muy guapa, tiene un look muy único y que hable inglés… pero si conocen, propónganmela. No solo me digan ‘yo conozco a alguien’, pásenme el Instagram, mándenme todo. Yo ya la rasqué y no encuentro a nadie. Confío en ustedes, mi gente hermosa”, añadió.

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