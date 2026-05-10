Natalia Téllez conducirá reality shoy 24/7: ¿Ya superó la muerte de ‘su hijo’?

Natalia Téllez vive uno de los momentos más difíciles de su vida por la reciente muerte de ‘su hijo’, pese a las malas noticias, ahora se enfocará nuevamente en su carrera artística y conducirá un importante y destacado reality show.

Cabe mencionar que no es la primera ocasión en que la también actriz participa en televisión como conductora. ¿De qué proyecto se trata? Te lo contamos.

Natalia Téllez vuelve como conductora de un reality show. / Foto: IG: @natalia_tellez.

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¿Cuándo fue la muerte del “hijo” de Natalia Téllez?

El pasado 7 de abril, Natalia Téllez anunció la inesperada muerte de su perrito “Güero”, lo que se convirtió en uno de los momentos más difíciles en la vida de la artista.

A través de sus redes sociales compartió varias fotografías con la que era su mascota, acompañada de un mensaje lleno de amor y agradecimiento.

En diferentes ocasiones, Natalia Téllez compartía tanto en fotografías como en historias momentos con “Guero”, lo que dejó ver la cercanía que tenía la conductora con el animal.

“Nos miramos a los ojos solos y asustados, sin casa y medio rotos pero juntos nos lo dimos todo. Hoy se fue el ser más amado y el que me enseñó a amar. Me mostraste que tenía la capacidad de cuidarte y haciéndolo me salvaste. Gracias por elegirme, gracias por mirarme y amarme, fuiste el primero y tus ojitos están guardados en lo más profundo de mi corazón para siempre. Soy mejor humano porque tu lomo se cruzó en mi camino. Gracias Güero”. Natalia Téllez.

Luego de este suceso que marcó la vida de Natalia Téllez se anuncio que ahora conducirá un importante reality show en formato 24/7.

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¿Cuál será el reality 24/7 que conducirá Natalia Téllez?

Esta semana de mayo se reveló que Natalia Téllez conducirá la nueva edición de Operación Triunfo en Estados Unidos para Telemundo.

La propia cadena de televisión fue quien dio el anuncio de que la también actriz será la encargada de liderar este show de canto que se tratará de una producción 24/7 que, aunque todavía no tiene una fecha de estreno oficial, llegará en algún punto de este 2026. Este show de televisión buscará a las siguientes estrellas musicales.

Natalia Téllez estará en Telemundo con ‘Operación Triunfo, show que conducirá. / Foto: Telemundo.

Hasta el momento, Natalia Téllez no ha dado alguna declaración oficial sobre la conducción en ‘Operación Triunfo’ de Telemundo en la que estará participando.

Cabe mencionar que la historia de Natalia Téllez como conductora es destacable, ya que fue en estos formatos donde arrancó su carrera y ganó notoriedad entre el público.

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¿Quién es Natalia Téllez?

Natalia Téllez es una actriz y conductora que tiene actualmente 40 años de edad. Su primer debut fue en la telenovela ‘Rebelde’ y en apariciones como ‘La rosa de Guadalupe’. De igual forma, participó en otras telenovelas.

En el año 2009, participó en el reality show de ‘New Generation’ de Telehit, que buscaba a la nueva conductora de este canal. Tras varias semanas a prueba, Natalia resultó ganadora y formó su propio programa, ‘El mundo al revés de Nat’.

Posteriormente, participó en otros proyectos de conducción como ‘Hoy’, ‘La voz México’ y ‘¿Quién es la máscara?’. Uno de los programas donde nuevamente ha dejado ver sus habilidades de conducción es en ‘Netas divinas’.

No solo la conducción ha formado parte de la vida de Natalia, también películas y series como: ‘Veinteañera, soltera y fantástica’, ‘Después de ti’ y ‘Las azules’.