Yolanda Andrade reaparece junto a Montserrat Oliver tras altibajos en salud; así fue su reencuentro

Luego de que Yolanda Andrade reapareciera junto a Thalía y revelara su último diagnóstico, la conductora sorprendió al reaparecer junto a Montserrat Oliver en el programa ‘Montse y Joe’, lo que generó una ola de reacciones en redes. ¿Regresa al programa? ¡Aquí te contamos!

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Yolanda Andrade reaparece con Montserrat Oliver. / Captura de pantalla

¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre su último diagnóstico en su reencuentro con Thalía?

Días después de que Marilé Andrade se sincerara sobre el estado de salud de su hermana, Yolanda Andrade sorprendió al realizar un en vivo junto a Thalía con motivo del cumpleaños de la cantante.

Además de agradecer el apoyo y acompañamiento que ha recibido de la intérprete de ‘Amor a la mexicana’ y ‘Piel morena’ a lo largo de su enfermedad, Andrade reconoció que atraviesa altibajos y se sinceró sobre su último diagnóstico.

“Mi enfermedad sé que no tiene cura, pero tengo que vivir. Estoy viviendo el tiempo de poder despeinarme y seguir sirviendo a la gente que tú sabes que sirvo y doy, porque no me voy a llevar nada… Qué afortunada soy yo, que sé que me puedo morir”, reflexionó Andrade.

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Yolanda Andrade se sinceró con Thalía sobre su salud. / Redes sociales

¿Cómo fue la aparición de Yolanda Andrade junto a Montserrat Oliver?

Meses después de que Montserrat Oliver rompió el silencio sobre el estado de salud de Yolanda Andrade, las presentadoras sorprendieron al aparecer juntas en el programa Montse & Joe. La llegada de Andrade no solo tomó por sorpresa a Oliver, quien ha sido su compañera por varios años, también la recibieron Roxana Castellanos, Michelle Vieth y Ximena Herrera.

A través de un par de videos que dio a conocer la cuenta oficial de Unicable, se observa el momento en que la actriz y conductora toca la puerta del programa y entra acompañada de dos personas que la sostienen en su camino por el foro.

De inmediato, los abrazos y besos por parte de sus compañeros no se hicieron esperar. “Qué rico verlos”, expresó Andrade mientras saludaba a los presentes, quienes coincidieron en que la conductora mantiene la alegría que la caracteriza pese a su enfermedad.

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Yolanda Andrade y Montserrat Oliver se reencuentran. / Mezcalent

¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre su presencia en el programa Montse & Joe?

A través de sus redes, Yolanda Andrade se dejó ver feliz de compartir un programa con Montserrat Oliver y Roxana Casteñados. “Querido público conocedor, aquí está la Rox que no vende piñas”, dijo entre risas la conductora.

Posteriormente, se mostró feliz por compartir con los artistas invitados y, a lo largo de un breve clip, bromeó con cada uno de ellos. Su buena actitud hizo que los usuarios dejaran ver su felicidad por verla de nuevo en la pantalla. “Casi lloro al verla sin su parche”, “Qué placer verte así” y “Me quito el sombrero, Joe, eres fuerte” fueron algunas de las reacciones.

Cabe señalar que Yolanda Andrade no ha dado mayor información sobre su salud desde su live con Tahlia, pero se mantiene activa en sus redes, donde sus seguidores aplauden su buena actitud en medio de su lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Hasta el momento, se desconoce si su presencia en ‘Montse & Joe’ será permanente.

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