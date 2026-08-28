José Eduardo Derbez propone que Victoria Ruffo suba al ring con Yolanda Andrade: “Que se den en la torre”

A semanas de que Victoria Ruffo reaccionó a las críticas que recibe la hija menor de Eugenio Derbez, las palabras de la ‘Queen de las telenovelas’ siguen generando reacciones entre colegas. Ahora, fue el turno de su hijo José Eduardo Derbez de romper el silencio. ¿Defendió a su mamá de Yolanda Andrade? ¡Te contamos los detalles!

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Victoria Ruffo hizo un inesperado comentario de la hija de Alessandra Rosaldo. / IG: @ederbez / @victoriaruffo

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre la hija menor de Eugenio Derbez y Yolanda Andrade?

Luego de que la hija menor de Alessandra Rosaldo debutó en el escenario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México, la prensa se dirigió a Victoria Ruffo para conocer su postura sobre las constantes críticas que recibe la pequeña.

Fiel a su estilo, la protagonista de melodramas como ‘La madrastra’ y ‘Corona de lágrimas’ hizo un inesperado comentario relacionado con la edad que tiene la menor sin mencionar su nombre directamente. Pese a que al principio fue tomado con humor, las reacciones no se hicieron esperar.

“Está en la peor edad, están re feos a esa edad, muy feitos; o sea, uno no sabe si van o vienen. Están flacos o gordos o panzones; es una edad muy fea de los chavos, pero si canta bien, qué padre, y si baila bien, qué padre”. Victoria Ruffo

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Victoria Ruffo genera críticas por su comentario al ser cuestionada por la hija menor de su ex. / IG: @victoriaruffo

Yolanda Andrade desaprueba las palabras de Victoria Ruffo sobre la hija de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez

En medio de las reacciones de Alessandra Rosaldo al comentario de Victoria Ruffo, Yolanda Andrade también se sumó a la conversación a través de sus redes sociales. La conductora de ‘Montse & Joe’ compartió una foto de la actriz en la que escribió:

"¡Victoria Ruffo, con los niños no! Habla de tus otros hijos, ya están grandes para cualquier conversación”, expresó; además, insistió en que la niña no debía formar parte de un debate público sobre el físico:

“Saludos Sra. Victoria Ruffo. Opinión Yolanda Andrade: Porque quiero, y una vez más, con los niños no, mejor hablemos de la obesidad”. Yolanda Andrade

Ante el debate que surgió en redes tras las palabras de la actriz de melodramas, José Eduardo Derbez fue cuestionado al respecto en su regreso a México y sorprendió al hacer una inesperada propuesta. ¿Quiere pelea?

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Yolanda Andrade habló de Victoria Ruffo / IG: yolandaamor

¿Cómo fue la propuesta que José Eduardo Derbez hizo a su mamá, Victoria Ruffo, y Yolanda Andrade?

Durante un encuentro con la prensa, José Eduardo Derbez compartió su postura ante los dimes y diretes sobre el comentario de su mamá y explicó que no puede tomar partido por ninguna persona debido a que todos son su familia:

“Todos ellos son mi familia, yo no puedo tomar parte por nadie. Lo que puedo decir es que mi mamá muchas veces es muy bromista, tiene un humor negro, pero estamos en una época en donde hay comentarios que se salen de contexto o rebasan muchas veces una línea. Yo no lo vi como tirándole a (mi hermana)”. José Eduardo Derbez

Posteriormente, durante la presentación de uno de sus proyectos, lanzó una inesperada propuesta al enterarse de lo que había dicho Yolanda Andrade sobre su mamá. Sin involucrarse de más en la polémica, señaló:

“Santa Cristo, eso no lo vi. Yo digo que (cómo se llama esta cosa que hacen para partirse la madre). Que las juntes y ya, se den en la torre, que tenga que estar quien tenga que estar y ya”. José Eduardo Derbez

Hasta ahora, Victoria Ruffo y Yolanda Andrade no se han pronunciado ante la propuesta de José Eduardo Derbez, por lo que se desconoce si el combate podría llevarse a cabo.

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