Muerte de Farath Coronel: Exhiben VIDEOS de presunto maltrato a empleados; su asistente lo acusa de abuso

El pasado 4 de septiembre, se confirmó la muerte de Farath Coronel, también conocido como el ‘Brujo mexicano’, quien alcanzó la fama por colaborar en el programa ‘HOY’. Según lo reportado hasta el momento, el famoso de 41 años fue encontrado con múltiples heridas causadas por un arma de fuego.

Tras su fallecimiento, ha comenzado a surgir información de que, presuntamente, el hechicero trataba muy mal a sus empleados. Incluso surgió un testimonio señalándolo por supuesto abuso. Te contamos los detalles.

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Farath Coronel murió el 4 septiembre / Redes sociales

¿Quién mató a Farath Coronel, excolaborador de ‘HOY’?

Víctor Manuel Sixto Vázquez, nombre real de Farath Coronel, fue hallado sin vida en su residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Su hermana fue quien encontró el cuerpo en una de las habitaciones de la casa.

Las autoridades detuvieron a Elías ‘N’, quien fungía como escolta del famoso y ha sido señalado como el presunto responsable de su asesinato. Se ha reportado que ambos tuvieron una fuerte discusión previa al crimen.

Horas después del hecho, empezó a circular un video de la presunta pelea. En el material, se le puede ver al también llamado ‘la Diabla’ gritándole a una persona. No se le ve el rostro a este último, pero se cree que era Elías.

“Cállese el hocico a la ve…, porque usted es empleado. Un empleado debe cumplir las reglas. Hay días que se van a desvelar conmigo. Si yo quiero, como escoltas, yo puedo estar periqueando… haciendo lo que quiera y me tiene sin cuidado. Si el jefe no duerme, usted no duerme. Esa es una escolta… parecen princesas. No puedes pedir un derecho cuando no has cumplido tus obligaciones”, se escucha decir a ‘Brujo mexicano’.

Por lo que se puede intuir, Farath se estaría quejando de los permisos que su escolta le pedía para comer o ir a descansar un rato.

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Farath Coronel fue asesinado / Redes sociales

El presunto abuso de Farath Coronel, excolaborador de ‘HOY’, hacia sus empleados

A través de una reciente emisión en su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani presentó videos y mensajes que confirmarían el presunto maltrato que, presuntamente, Farath Coronel ejercía en contra de sus empleados.

En dicho material, se puede ver cómo, supuestamente, el hoy occiso insulta y menosprecia a su exasistente. Gabriel. Le diría que “come gracias a él” y hasta le escupiría tras detectar que no le quitó las etiquetas a su ropa.

También conversó con el propio Gabriel, quien aseguró que Coronel ni siquiera respetaba sus días libres y le hablaba en cualquier momento para que le ayudara con ciertas cosas. Todo esto, bajo el argumento de que debía obedecerlo por ser su empleado.

De igual forma, el exasistente contó que, presuntamente, obligaba a los trabajadores a cobrar ciertas deudas. Si uno no lograba obtener el dinero, no les pagaban su sueldo a los demás: “Me dio (un golpe) en la cara. Tengo un ojo más hinchado que el otro”, declaró.

“Muchas veces llegó a golpear a mis compañeros. Llegó a decirme que, sin él, yo no estaría vivo. Ni me estaba pagando a mí, me queda debiendo”. Gabriel

¿Farath Coronel abusó de su exempleado?

Durante la plática, Gabriel relató que presuntamente Farath Coronel abusó de él. Supuestamente, lo durmió en una fiesta y después se lo llevó a su recámara. Si bien dijo no recordar mucho de esa noche, recalcó que sentía a alguien encima de él.

Mencionó que, al despertar, sintió mucho dolor en el cuerpo. Incluso mencionó que, con el tiempo, se fue a revisar, ya que sentía una “bolita” en la zona del ano. Aunque afortunadamente salió “limpio”, reconoció que esta experiencia todavía lo afecta.

“A mí me dio mi vaso y lo bebí. Empecé a ver todo borroso, todo oscuro. Solo escuchaba a la gente gritar: ‘¿Qué le pasó?’ Yo me acuerdo de que, entre lo que yo estaba despierto y soñando, sentí un peso en mi pecho. Cuando amanecí, amanecí todo sangrando, con rasguños, moretones. El único que me dijo (un empleado): ‘Es que Farath te subió’”. Gabriel

Señaló que Coronel, presuntamente, lo amenazó cuando le reclamó por el hecho. Incluso le habría dicho: “¿Qué quieres que haga? Ya hice lo que quería hacer”, resaltando que el vidente jamás se habría hecho responsable”, puntualizó.

Cabe destacar que, hasta el momento, esto no ha sido confirmado. No obstante, Gabriel insiste en que el brujo le advirtió que, si decía algo, le quitaría la vida a sus seres queridos: “Para mí, es lo más triste. Yo nada más quería tener una mejor vida”,

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