Muere querida influencer, a los 28 años, tenía 7 semanas de embarazo y había sido secuestrada: ¿Quién fue?

Luego del trágico multihomicidio que cobró la vida de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, durante el fin de semana se dio a conocer otro hecho terrible que terminó con la vida de una conocida influencer.

Se trata de Manjeet Kaur, una creadora de contenido de origen indio que murió en trágicas circunstancias después de permanecer varias semanas hospitalizada. Su caso ya se encuentra bajo investigación y las declaraciones de su madre han generado aún más polémica alrededor de lo ocurrido.

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Manjeet Kaur / Redes sociales

¿Quién fue Manjeet Kaur, la influencer india que murió luego de ser presuntamente secuestrada?

Manjeet Kaur era una influencer y creadora de contenido de origen indio, específicamente de la región de Punjab, que había logrado construir una comunidad de más de 140 mil seguidores en Instagram.

La joven de 28 años subía videos cortos sobre su estilo de vida, además de publicar contenido relacionado con belleza, productos de cosmética y música popular de la India. También contaba con un canal de YouTube, donde compartía algunos videos sobre su vida familiar.

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Manjeet Kaur / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la muerte de Manjeet Kaur?

Manjeet murió el pasado 26 de agosto en un hospital en Chandigarh, India, después de permanecer varias semanas hospitalizada debido a las graves quemaduras que sufrió. La influencer habría sido atacada casi dos meses antes, el 3 de julio.

La joven sufrió quemaduras graves y fue trasladada inicialmente a un hospital de Morinda. Después recibió atención médica en un hospital de Mohali y finalmente fue trasladad Chandigarh, donde permaneció internada hasta su muerte.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del caso es que, durante su hospitalización, Manjeet habría recuperado la conciencia y, según reportes, habría estado en condiciones de rendir su declaración. Sin embargo, su testimonio no fue tomado en ese momento, situación que ahora también es investigada.

Además, la autopsia reveló un detalle que tornó el caso aún más perturbador: Manjeet Kaur tenía aproximadamente siete semanas de embarazo al momento de su muerte.

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Manjeet Kaur / Redes sociales

¿Qué dijo la mamá de Manjeet Kaur sobre la muerte de su hija?

Kantya Devi, mamá de Manjeet presentó una denuncia forman ante las autoridades, señalando que Manjeet habría sido citada por doshombres identificados como Shubhi y Pinda en Chandigarh. Posteriormente, habría sido obligada a subir a un vehículo que la llevó hasta una zona boscosa cercana a Morinda, donde habría sido golpeada, atada a un árbol y posteriormente incendiada.

Después de su muerte, la madre de la influencer presentó una denuncia ante las autoridades y se abrió una investigación por los delitos de secuestro y homicidio contra los dos hombres señalados en la denuncia.

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