De sobrevivir a un secuestro a vencer el cáncer de próstata: Querido director técnico conmueve a sus fans

Rubén Omar Romano volvió a las lágrimas frente a las cámaras, pero esta vez fue de alegría. El exdirector técnico del Cruz Azul tocó la campana que marca el fin de su tratamiento contra el cáncer de próstata, un momento que su esposa, la conductora Paola Velasco, decidió compartir con todos.

¿Quién es Rubén Omar Romano, histórico entrenador de la Liga MX?

Rubén Omar Romano nació el 18 de mayo de 1958 en Buenos Aires, Argentina, y es una de las figuras extranjeras más reconocidas en la historia reciente del futbol mexicano. Como futbolista se desempeñó como mediocampista ofensivo y destacó por su técnica, visión de juego y precisión en los tiros libres. Durante su carrera vistió las camisetas de clubes como América, León, Necaxa, Atlante, Tigres y Cruz Azul.

Posteriormente construyó una extensa trayectoria como entrenador en la Liga MX. Dirigió equipos como Cruz Azul, América, Atlas, Santos Laguna, Morelia, Puebla, Tijuana y Mazatlán FC, entre otros. Además, se convirtió en uno de los técnicos con más partidos dirigidos en el futbol mexicano. Aunque llegó a disputar cuatro finales de la Liga MX, dos con Morelia y dos con Santos Laguna, no logró conquistar el campeonato.

Actualmente se desempeña como analista deportivo en Fox Sports México, donde continúa ligado al futbol.

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¿Cómo anunció Rubén Omar Romano que venció el cáncer de próstata?

Rubén Omar Romano compartió una de las noticias más emocionantes de su vida al revelar que concluyó exitosamente su tratamiento contra el cáncer de próstata. El exdirector técnico argentino rompió en llanto al tocar la campana que simboliza el fin de esta dura batalla, un momento que quedó grabado en video y conmovió a sus seguidores.

La noticia fue dada a conocer por su esposa, la conductora Paola Velasco, quien publicó las imágenes en redes sociales. En el video se observa a Romano acompañado de familiares y personal médico celebrando este importante paso tras varias semanas de tratamiento y recuperación.

Junto a la grabación, Paola compartió un emotivo mensaje: “El sonido de esta campana representa mucho más que el final de un tratamiento, representa 35 días de valentía, 35 días de lucha, 35 días de fe, 35 días tomados de la mano”.

De acuerdo con su familia, el cáncer de próstata fue detectado a finales de 2024 durante estudios de rutina. Tras el diagnóstico, se sometió a quimioterapia, radioterapia y una cirugía para la extirpación de la próstata, logrando finalmente vencer la enfermedad.

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¿Cómo sobrevivió Rubén Omar Romano al secuestro que conmocionó al futbol mexicano?

Mucho antes de enfrentar el cáncer de próstata, Rubén Omar Romano vivió uno de los momentos más duros de su vida. El 19 de julio de 2005, cuando era director técnico de Cruz Azul, fue secuestrado al salir de las instalaciones de La Noria y permaneció privado de la libertad durante 65 días.

Durante su cautiverio, el estratega argentino pasó gran parte del tiempo con los ojos vendados y atado de pies y manos, según relató años después. Su liberación ocurrió el 21 de septiembre de 2005, tras un operativo realizado por la entonces Agencia Federal de Investigación en una casa de seguridad ubicada en Iztapalapa.

Apenas tres días después de recuperar su libertad, Romano regresó a dirigir a Cruz Azul. Con el paso de los años reveló que durante el secuestro se aferró a la idea de volver a ver a su familia y regresar al futbol, una fortaleza que ahora también demostró en su batalla contra el cáncer de próstata.