Mundial 2026 de luto: DT de Real del Congo se entera de la muerte de su papá en plena conferencia: VIDEO

En medio de los festejos por la victoria de México frente a Ecuador en el Mundial 2026, Sébastien Desabre, director técnico de República del Congo, se viste de luto por la muerte de su papá. El experto deportivo se enteró de la noticia durante una conferencia de prensa. Te contamos los detalles.

No te pierdas: Geraldine Bazán se pronuncia ante la muerte de cuatro personas tras el triunfo de México en el Mundial 2026

DT de República del Congo de luto por la muerte de su papá / Pixabay

Así fue como el DT de República del Congo se enteró sobre la muerte de su papá

Todo ocurrió después de que la selección de República del Congo fuera eliminada del Mundial 2026 tras su derrota con Inglaterra. Sébastien Desabre estaba dando sus primeras impresiones a los medios de comunicación cuando se enteró de la muerte de su papá.

En el video del momento, se puede ver cómo se hace el anuncio justo cuando estaba por concluir la conferencia, tomando al director técnico por sorpresa.

“Pero anunciamos que el entrenador ha perdido a su padre. Mis más sinceras condolencias”, expresa uno de los presentes.

Tras unos segundos de incómodo silencio, se escucha a alguien de su equipo agradecer a todos los periodistas por su tiempo. En tanto que Desabre simplemente se levanta sin dar ningún tipo de declaración. Si bien trató de brindar una sonrisa, al final no pudo y simplemente se fue.

El momento ha generado mucha discusión en redes sociales. Además de las respectivas condolencias, muchos internautas han criticado la manera en la que le dieron la noticia al director. Consideran que debió ser en privado.

Mira: Diego Klein es hospitalizado de emergencia en medio del Mundial 2026; ¿cuál es su estado de salud?

Sébastien Desabre, seleccionador de RD Congo, estaba en conferencia de prensa tras la eliminación ante Inglaterra cuando se hizo público el fallecimiento de su padre.



El entrenador se levantó, dio las gracias y abandonó la rueda de prensa. pic.twitter.com/BDmfCO7kDq — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 2, 2026

¿Qué se sabe sobre la muerte del padre de Sébastien Desabre, DT de la República del Congo?

Hasta el momento, se desconoce la causa de muerte del padre de Sébastien Desabre. Y es que ni él ni la selección de República del Congo se han pronunciado ante esta tragedia.

Previo al encuentro entre su selección y la de Inglaterra, Desabre se mostraba muy contento de que su equipo hubiera llegado a los 16avos de final en el Mundial 2026. Incluso se dijo confiado en que podrían ganar y pasar a la siguiente fase.

“Ya era un logro y un avance volver al Mundial tras 52 años de ausencia. Conseguir el primer punto en el primer partido, marcar el primer gol, eso fue un paso más. Marcar tres goles en un partido y ganar un encuentro en el Mundial fue un paso adicional. Clasificarnos para los dieciséisavos de final fue otro paso más”, manifestó.

A pesar de ser una figura pública, Sébastien nunca ha querido hablar sobre su familia, por lo que no se sabe si su padre padecía algún tipo de enfermedad. Tampoco se sabe dónde o cuándo serán los ritos funerarios.

¿De qué murió el papá del DT de República del Congo? / Pixabay

¿Quién es Sébastien Desabre, DT de la República del Congo?

Sébastien Desabre es el actual director técnico de la selección de fútbol de la República del Congo. Actualmente tiene 49 años y ha dedicado la mayor parte de su vida al deporte. Ha dirigido equipos como Espérance de Tunis, Wydad AC y Pyramids FC.

También tiene experiencia en equipos de otros países como Francia, Argelia y Emiratos Árabes Unidos. Entre 2017 y 2019 lideró a Uganda en la Copa Africana de Naciones. En 2022, asumió el mando del equipo de la República del Congo.

En su momento, prometió llevar al equipo a una Copa del Mundo. Aunque cumplió su promesa, el sueño quedó frustrado tras la derrota del equipo frente a Inglaterra. El resultado del partido fue 2-1, a favor del grupo inglés.

No te pierdas: ¿Diego Boneta y Renata Notni confirman recalentado? Así fueron captados en el México vs. Ecuador