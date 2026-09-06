Horóscopo de hoy 7 de septiembre de 2026 y de toda la semana, ¡todos los signos!

Estamos en la temporada de Virgo. A aquellos nacidos en este signo, les encantan los detalles, es muy organizado, práctico y analítico, piensa demasiado. Orgulloso, no pide ayuda, cree que hay que rascarse con sus propias uñas. Es trabajador.

No le gusta ser una carga para nadie, por eso es tan reservado a la hora de compartir. Se exige demasiado. Aunque parece distante, en realidad es amable y muy humano.

Aries de hoy 7 al 13 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Vas a saber la verdad sobre un conflicto que estás cruzando. La persona involucrada hará una nueva acción despreciable y tendrás que tomar decisiones muy drásticas y contundentes. Entras en etapa de negociación. Decidirás bajar tu actividad en redes sociales para enfocarte en tus pendientes. Después del sobresalto, retomas tu rutina: Dormir bien, despejar tu escritorio y aclarar la mente. Buscarás amistades sinceras, las apariencias dejan de tener importancia para ti. Tu estómago está delicado.

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Horóscopo Aries del 7 de septiembre al 13 de septiembre del 2026 / Archivo TVNotas

Tauro de hoy 7 al 13 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Ha mejorado tu situación y tu vida; sin embargo, tienes una necesidad profunda de sentirte seguro, cobijado y protegido, tanto puertas adentro, como fuera. Alguien puede mudarse a tu casa, o viceversa, o bien, habrá remodelaciones, más convivencia familiar y tendrás la posibilidad de trabajar algunos días desde tu hogar. Evitarás ciertos temas con amigos o cercanos para no ensombrecer la dinámica. Es un momento para recopilar información e investigación.

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Horóscopo Tauro del 7 de septiembre al 13 de septiembre del 2026

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Géminis de hoy 7 al 13 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Estás en plena trasmutación. Sueltas la vieja versión de ti mismo, para dejar entrar una nueva. Júpiter favorecerá los proyectos que requieren seguidores, comunidad y convocatoria. Saturno te afinará la intuición para ser selectivo y atraer gente que te sea propicia y productiva por tiempo duradero. Se abre una puerta, un contacto muy importante relacionado con educación, marketing o marca personal: Empieza tu periodo de suerte y reestructuración. Cuídate de los chiflones.

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Horóscopo Géminis del 7 de septiembre al 13 de septiembre del 2026

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Cáncer de hoy 7 al 13 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Llega la estabilidad económica a tu vida nuevamente. Hay promociones de puesto y aumento de sueldo, clientes importantes y contratos por largo tiempo. Al fin recibes la cosecha de tanto esfuerzo y búsqueda. Sentirás que has encontrado tu nicho perfecto laboral que se acomode a tus necesidades, gustos y ritmo personal. Si trabajas de forma independiente, subirás los precios o los bajarás, para aumentar el flujo y efectividad. Puedes conocer a alguien interesante. Habrá mucha química.

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Horóscopo Cáncer del 7 de septiembre al 13 de septiembre del 2026

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Leo de hoy 7 al 13 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Habrá reorganización de roles familiares, cada uno asumiendo nuevas responsabilidades, lo que te permitirá tener más espacio y libertad. Regresa tu energía, la pasión por tu carrera, tus gustos y pasatiempos, con ambición sana. Estarás muy selectivo respecto a qué personas, colegas, grupos y cercanos deberán acompañarte en este nuevo ciclo que empiezas. Llegan viajes, estudios, proyectos foráneos, publicaciones y procesos legales a tu favor.

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Horóscopo Leo del 7 de septiembre al 13 de septiembre del 2026

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Virgo de hoy 7 al 13 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Estás inaugurando un nuevo capítulo en tu vida. Puedes decidir sin tanta presión hacia dónde quieres ir. Será hacia finales de septiembre cuando se clarifique el panorama y puedas tomar decisiones acertadas. ¡No te precipites! Investiga el mercado, área laboral o tipo de negocio que te interesa. Pregunta, haz cuentas. Hay reestructuración bancaria de una deuda, impuestos, revisión de inversiones, acuerdos económicos con tu pareja o con quienes compartes bienes.

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Horóscopo Virgo del 7 de septiembre al 13 de septiembre del 2026

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Libra de hoy 7 al 13 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Te quedará muy claro cuáles alianzas, personas, empresas o situaciones te ayudarán a crecer, y cuáles ya cumplieron su misión contigo y es hora de partir. Tendrás los pies en la tierra, algo poco común en ti, para crear la economía que requieres, así como para aprender a negociar, hacer contratos y entrar en un sistema más organizado de administración financiera. ¡El tiempo lo requiere! Quizá te asocies con alguien que sí te conviene. Tiene los contactos y audiencia que necesitas.

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Horóscopo Libra del 7 de septiembre al 13 de septiembre del 2026

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Escorpión de hoy 7 al 13 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Llegan proyectos y nuevas personas con las que no habías trabajado antes. Se acelera tu carrera y subes un peldaño más. Si tienes negocio propio, encuentras el socio, el capital o la industria que se interesará por él. Necesitarás un súper asistente que te ayude a llevar la agenda, haga llamadas y atienda pendientes. Querrás revisar tu relación de pareja, para poner nuevos límites, condiciones y acuerdos que te hagan sentir cómodo y no en desventaja. Cambiarás tu imagen o “estilo”.

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Horóscopo Escorpión del 7 de septiembre al 13 de septiembre del 2026 / Archivo TVNotas

Sagitario de hoy 7 al 13 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Tus planes se vuelven realidad. Los llevas al campo de la acción determinada y cambias la ruta de tu destino, que te estaba haciendo falta para sentirte más completo y cómodo. Con la pareja habrá cuestionamientos sobre quién tendrá que ceder en ciertos aspectos para que la relación funcione, aunque van por buen camino: Hay amor y ganas. Aunque ya tienes trabajo, una idea creativa puede convertirse en un proyecto profesional que te dé el dinero extra que requieres.

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Horóscopo Sagitario del 7 de septiembre al 13 de septiembre del 2026

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Capricornio de hoy 7 al 13 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Júpiter y Saturno, tu regente, te ayudan a llegar a excelentes acuerdos financieros y a tomar decisiones familiares que te ofrezcan mayor estabilidad económica. Quizá decidas comprar o vender una propiedad, conseguir financiamiento, refinanciar una deuda y tomar decisiones económicas con la pareja, hijos o parientes. Se van personas de tu vida y viejas amistades regresan. El proyecto que tienes en mente puede funcionar, pero hay que hacer modificaciones.

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Acuario de hoy 7 al 13 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Los acuerdos profesionales que logres en estos días tendrán futuro, pero estarás a prueba, así que sé impecable, puntual y honesto respecto a si deseas en verdad ese tipo de trabajo o negocio. Llegan personas muy simpáticas a tu vida, que pueden convertirse en jefes, compañeros de trabajo o romance. El reto será distinguir una cosa de otra, para no mezclar los roles y perder oportunidades. Mejora tu economía en pequeña escala. Hay viaje a la vista.

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Horóscopo Acuario del 7 de septiembre al 13 de septiembre del 2026

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Piscis de hoy 7 al 13 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Mejora el flujo laboral lo que resta del año, gracias a Júpiter y Saturno. Tomas decisiones financieras muy importantes.Ordenarás tus gastos y administración hasta el último detalle para no derrochar de más y poder viajar un poco. Empezarás a decir que sí a lo que antes siempre decías que no.A veces, la necesidad es la madre de todos los avances. Algo o alguien llega a mejorar tus ingresos, porque dejarás de ser tan purista y te diversificarás, fluyendo y permitiendo lo nuevo.

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