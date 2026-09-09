¡Tragedia en pleno concierto! Cantante mexicano murió tras desvanecerse en el escenario, ¿qué le pasó?

El fin de semana, el luchador y músico Andy Williams falleció luego de desvanecerse durante una función de lucha. Ahora, un caso similar ocurrió en México, donde un querido cantante perdió la vida mientras se encontraba ofreciendo un concierto.

El tenor se desvaneció en pleno escenario y, poco después, se confirmó que había muerto. La tragedia conmocionó a los asistentes y al mundo de la música. ¿Quién es el cantante que murió durante su presentación y qué fue lo que sucedió?

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Muere cantante / Redes sociales

¿Quién es el cantante mexicano que murió tras desvanecerse en el escenario?

El cantante que lamentablemente perdió la vida sobre el escenario fue Joaquín Ledesma Marquina, tenor originario de Querétaro, quien llevó su música a distintos rincones del mundo, incluyendo varios países de Europa.

Nació en abril de 1971 y realizó su formación en el Taller de Ópera de la Universidad Autónoma de Querétaro. A lo largo de su trayectoria, se presentó en escenarios de México, Estados Unidos, Alemania, España, Singapur, Corea del Sur, Guatemala y El Salvador.

Asimismo, tuvo su debut en Europa en 2006, cuando se presentó en Stuttgart, Alemania, marcando así el inicio de una importante etapa internacional dentro de su carrera artística.

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Joaquín Ledesma Marquina / Redes sociales

¿Cómo fueron los últimos momentos del cantante sobre el escenario?

La noche del sábado 5 de septiembre, Joaquín se presentó en el Centro de Artes de Querétaro y, durante su interpretación, se desvaneció sobre el escenario, lo que causó gran preocupación entre los organizadores y asistentes al evento.

De inmediato, equipos de emergencia del Centro Regulador de Urgencias Médicas subieron al escenario para auxiliar al artista y realizaron maniobras de reanimación. Sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, las maniobras no tuvieron éxito y poco después se confirmó el fallecimiento del cantante.

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Joaquín Ledesma Marquina / Facebook

¿Cómo anunciaron la muerte de Joaquín Ledesma Marquina?

A la mañana siguiente de lo ocurrido, la Secretaría de Cultura de Querétaro confirmó la noticia mediante una esquela en la que lamentó la muerte de Joaquín Ledesma y reconoció su trayectoria, así como su legado en la música y la cultura.

De acuerdo con información de medios locales, familiares del tenor informaron que tenía antecedentes cardiacos y que había sufrido infartos anteriormente. Pese a ello, hasta el momento no se han dado a conocer de manera oficial las causas de la muerte del maestro Joaquín Ledesma.

Tan solo unos días antes, también se reportó el fallecimiento de la joven cantante Alezú, en Jalisco.

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