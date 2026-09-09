Miss Universo de luto: Muere Lucia Sisic, Miss Austria, a los 22 años tras someterse a siete cirugías

En medio del luto por el asesinato de Farath Coronel, también conocido como el ‘Brujo mexicano’ y excolaborador de ‘HOY’, se confirma la muerte de una Miss Universo. Se trata de Lucia Sisic, quien ostentó el título de Miss Austria en 2024, a los 22 años. Según lo reportado, todo ocurrió después de que la joven se sometiera a siete cirugías. Te contamos lo que se sabe.

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Se confirmó la muerte de Lucia Sisic, Miss Austria 2024, el pasado 7 de septiembre / Redes sociales

Así anunciaron la muerte de Lucia Sisic, Miss Austria 2024

A través de la página de Facebook, ‘Mission Austria’, se informó que Lucía Sisic murió el pasado lunes 7 de septiembre. En su comunicado, la describieron como una “joven maravillosa”.

También se solidarizaron con el dolor de familiares y amigos, asegurando que la modelo dejó huella en la industria de los certámenes de belleza por su carisma y personalidad.

“Recordaremos a Lucia como una joven maravillosa. En estos momentos tan difíciles, nuestros pensamientos y nuestro más sentido pésame están con su familia, sus amigos y todas las personas cercanas a ella. Querida Lucia, siempre formarás parte de nuestra familia de Miss Austria. Descansa en paz”, se lee.

Hasta el momento, no se han revelado las causas de muerte. No obstante, se sabía que enfrentaba una malformación cardíaca de nacimiento. Debido a esto, se sometió a siete operaciones coronarias a lo largo de su vida.

Su última intervención fue en 2025. Afortunadamente, todo salió bien en aquel entonces y, mediante su Instagram, dijo: “Ya tengo también mi séptima operación superada y estoy encantada de poder tomarme un descanso, con suerte por varios años”.

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¿Cuáles fueron las últimas palabras de Lucia Sisic, Miss Austria 2024?

La última publicación que Lucia Sisic, Miss Austria 2024, hizo en redes sociales data del 12 de agosto. Dicho post fue una serie de fotos acompañada con el siguiente mensaje:

“Momentos dorados”.

Hasta ahora, familiares o allegados no han querido dar declaraciones sobre el trágico acontecimiento, por lo que se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios. En tanto que los internautas han manifestado sus condolencias y deseado todo lo mejor a sus parientes en su duelo.

Últimas palabras de Lucia Sisic, Miss Austria 2024 / Redes sociales

¿Quién era Lucia Sisic, Miss Austria 2024?

Lucia Sisic fue una modelo y reina de belleza originaria de Austria. Comenzó su carrera en 2024. Primero obtuvo el título de Miss Viena 2024 y después se le otorgó el de Miss Austria 2024, reconocimiento que mantuvo hasta el día de su muerte.

Esto último se debió a que Austria dejó de organizar certámenes de belleza. De acuerdo con lo reportado, la joven participaba activamente en una asociación dedicada a tratar a niños con problemas cardíacos.

Se desconoce si tenía pareja o hijos. En tanto que un amigo cercano a la familia declaró ante los medios locales que su fallecimiento dejó un gran dolor en todos aquellos que la conocieron.

Pese a su condición médica, Lucia siempre se mantuvo positiva. En su momento, hasta le extendió su agradecimiento a los doctores que la atendieron a lo largo de los años: “Gracias a los especialistas y a los médicos dedicados, que siempre salvaron mi vida con grandes esfuerzos, pude superar muchos momentos difíciles y vivir una vida plena”, puntualizó.

Tan solo tres semanas antes de su muerte, la modelo viajó a Bosnia y Herzegovina, país natal de sus padres, para tomar unas merecidas vacaciones.

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