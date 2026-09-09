Caso Jonathan Meléndez da giro: vinculan a proceso a acusados; enfrentarían hasta 296 años presos

La investigación por el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su pequeña hija y una colaboradora de la familia sigue avanzando. Este 9 de septiembre, una jueza del Estado de México vinculó a proceso a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, quienes permanecerán en prisión mientras continúan las indagatorias. ¿Qué pena podrían recibir?

Mira: Asesinato de Jonathan Meléndez de Camilo Séptimo: dictan prisión preventiva a acusados del multihomicidio

¿Cómo fue el asesinato de Jonathan Meléndez? / Redes sociales

¿Quiénes fueron vinculados a proceso por el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo?

El caso de Jonathan Meléndez, integrante de la agrupación Camilo Séptimo, registró un importante avance judicial luego de que una jueza del Estado de México determinara vincular a proceso a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, señalados por su presunta participación en el multihomicidio ocurrido el pasado 1 de septiembre en Atizapán de Zaragoza.

Durante la audiencia, la autoridad consideró que existían elementos suficientes para que la investigación continuara formalmente. Además, se estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, etapa en la que tanto la Fiscalía como las defensas podrán aportar nuevas pruebas.

La vinculación a proceso no implica una sentencia condenatoria ni confirma la culpabilidad de los acusados. Sin embargo, ambos deberán permanecer bajo prisión preventiva mientras avanza el procedimiento penal y se determina si existen elementos para llevarlos a juicio.

Lee: Muerte de Jonathan Meléndez de ‘Camilo Séptimo’: Fotos EXCLUSIVAS del entierro del tecladista y su familia

¿Cuál habría sido el móvil del asesinato de Jonathan Meléndez y su familia?

De acuerdo con la línea de investigación presentada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el crimen habría tenido un posible trasfondo económico relacionado con activos digitales y criptomonedas.

Las autoridades sostienen que Diego Sebastián “N” mantenía una relación comercial con Jonathan Meléndez y presuntamente conocía la existencia de una llamada “caja fría”, un dispositivo utilizado para resguardar claves de acceso a criptomonedas. La hipótesis ministerial señala que los responsables buscaban obtener acceso a recursos valuados en varios millones de pesos.

Según la investigación, Gerardo “N” habría aceptado participar en el presunto plan a cambio de dos millones de pesos. La Fiscalía también sostiene que el ataque habría sido planeado previamente y que los implicados llevaron materiales para inmovilizar a las víctimas antes de abandonar el lugar. No obstante, estos señalamientos forman parte de la investigación y serán analizados por las autoridades judiciales durante el proceso.

Te puede interesar: Tras asesinar al musico de Camilo séptimo y su familia, Diego N fue por tacos, ¡al Charco de las ranas!

¿Quiénes fueron las víctimas del multihomicidio en Atizapán de Zaragoza?

La tragedia cobró la vida de Jonathan Meléndez, de 38 años; su esposa Ana Paula, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; su hija de apenas tres años, y Aleyda Romero, de 21 años, quien trabajaba con la familia.

En el inmueble también murió una perrita Golden Retriever, situación que derivó en la inclusión del delito relacionado con crueldad contra los seres sintientes dentro de la carpeta de investigación.

Las autoridades informaron además que un hijo de la pareja, de seis años, fue localizado con vida y sin lesiones tras los hechos. Los peritajes determinaron que las cuatro víctimas fallecieron a causa de heridas provocadas por arma de fuego.

Jonathan Meléndez y su esposa Ana Paula fueron asesinados junto a su familia / IG: honasmelendez

¿Cuántos años de prisión podrían enfrentar los acusados por el caso Jonathan Meléndez?

La Fiscalía mexiquense informó que las sanciones contempladas para los delitos imputados podrían alcanzar una cifra histórica en caso de una sentencia condenatoria.

Por los cuatro cargos de homicidio calificado, las penas podrían oscilar entre 25 y 70 años de prisión por cada víctima. A esto se sumarían entre cinco y 10 años por el delito de interrupción del embarazo y entre tres y seis años por la muerte de la mascota de la familia.

Bajo ese escenario, las autoridades estiman que la condena acumulada podría ubicarse entre 108 y 296 años de prisión. Mientras tanto, Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” permanecerán recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido como Barrientos, mientras continúan las investigaciones sobre uno de los casos que más conmoción ha generado en la comunidad musical y entre los seguidores de Camilo Séptimo.