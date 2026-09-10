Hijo de Jonathan Meléndez rompe el silencio tras ser el único sobreviviente al ataque: ¡Esto dijo el pequeño!

El brutal ataque en el que fue asesinado Jonathan Meléndez, integrante de Camilo séptimo, junto a su familia, toma un rumbo desgarrador. A una semana de la tragedia, el hijo del artista (y único sobreviviente) revela desgarradores detalles del ataque. ¿Qué dijo exactamente?

Así fue el ataque en el que murió Jonathan Meléndez y su familia / Redes sociales

¿Cómo fueron asesinados Jonathan Meléndez, músico de Camilo séptimo, y su familia?

El pasado 2 de septiembre se dio a conocer el hallazgo de cuatro personas sin vida. Entre las víctimas se encontraba Jonathan “Honas” Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, así como su esposa Ana Paula, quien estaba embarazada, la hija de ambos, una niña de apenas tres años, y una mujer que trabajaba como niñera.

El trágico descubrimiento ocurrió al interior de un departamento ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, específicamente en un penthouse de la exclusiva zona conocida como “Zona Esmeralda”.

Dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas, ambas, y la menor con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica, en tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda. Información de la Fiscalía

Las primeras investigaciones apuntan a que el multihomicidio habría ocurrido entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes 1 de septiembre.

De acuerdo con información de la Fiscalía, dos sujetos presuntamente lograron entrar al inmueble debido a que, supuestamente, uno de ellos tenía un vínculo de confianza con las víctimas, situación que habría facilitado su acceso al lugar.

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Así fue asesinado Jonathan Meléndez junto a su familia / Redes sociales

¿Cuál fue el testimonio del hijo de Jonathan Meléndez, único sobreviviente tras ataque?

En un reciente video compartido durante el noticiario de Nacho Lozano, se reveló que el único testigo y sobreviviente al brutal ataque, el hijo de Jonathan Meléndez, habló frente a un juez y dijo al presunto culpable de la masacre:

Fue el malo de Sebastián. Presuntamente hijo de Jonathan Meléndez

Además, también se mencionó que durante dicha audiencia se encontraban presentes los supuestos culpables: Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, quienes no habrían dado declaraciones, según la misma fuente.

Por último, también añadieron que se espera que el testimonio más completo del pequeño pueda darse en unos tres meses, luego de que psicólogos y ayuda profesional lo hayan orientado sobre la situación.

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“Fue el malo de Sebastián”, esto es lo único que ha dicho el niño de 5 años que sobrevivió al multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y su familia. Así fue la audiencia donde vincularon a proceso a Diego Sebastián y Gerardo, los dos presuntos homicidas: pic.twitter.com/zmpDxeRyTr — Nacho Lozano (@nacholozano) September 10, 2026

¿Cuánto tiempo estaría en la cárcel el asesino de Jonathan Meléndez y su familia?

La Fiscalía del Estado de México dio a conocer que los delitos que se les atribuyen a los detenidos (Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”) podrían derivar en una de las condenas más elevadas en caso de que sean declarados culpables.

Por cada uno de los cuatro homicidios calificados, la legislación contempla penas de entre 25 y 70 años de prisión por víctima. A esta sanción se le podrían añadir de cinco a 10 años por el delito relacionado con la interrupción del embarazo, además de otros tres a seis años por la muerte de la mascota de la familia.

De concretarse este escenario, la pena acumulada podría alcanzar entre 108 y 296 años de cárcel , según las estimaciones de las autoridades.

Ambos permanecerán en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido como Barrientos, mientras las autoridades profundizan en las investigaciones de este caso, pues Jonathan Meléndez era uno de los artistas más reconocidos en su género.

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