Asesinan a famoso influencer en ataque armado dentro de una taquería: ¿Hay detenidos?, VIDEO

La comunidad digital está de luto tras la muerte de José Luis Esparza, más conocido como “el Piturris”. El creador de contenido, que también trabajaba en la taquería de su familia, fue atacado a balazos mientras atendía el negocio. Su fallecimiento ha generado conmoción entre seguidores, amigos y compañeros de los pódcast en los que participaba, pues era conocido por su humor, sus anécdotas y la cercanía que mantenía con su audiencia.

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¿Cómo se confirmó la muerte de José Luis Esparza “el Piturris” tras el ataque armado en Sonora?

José Luis Esparza, conocido como “el Piturris” o “el Compa Piturris”, murió tras ser víctima de un ataque armado ocurrido en Ciudad Obregón, Sonora. La noticia comenzó a circular el 10 de septiembre, luego de que se reportara una agresión a balazos en la taquería Los Güichos, negocio familiar donde trabajaba y que frecuentemente mostraba en sus redes sociales.

La Fiscalía de Sonora ya investiga el caso, mientras seguidores, amigos y usuarios de redes sociales han comenzado a despedirlo con mensajes, fotografías y videos en memoria de “El Piturris”.

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¿De qué murió José Luis Esparza “el Piturris” y tendrá homenajes o ceremonia de despedida?

De acuerdo con las primeras investigaciones, José Luis Esparza “el Piturris” murió tras ser víctima de un ataque armado mientras trabajaba en la Taquería Los Güichos, negocio familiar ubicado en Ciudad Obregón, Sonora. Las autoridades informaron que la agresión ocurrió poco después de las 11:00 de la mañana y que el presunto responsable huyó en motocicleta.

La Fiscalía de Sonora informó que en la escena del ataque fueron localizados dos casquillos calibre .40. Según las primeras investigaciones, José Luis Esparza “el Piturris” fue atacado a balazos mientras trabajaba en la taquería Los Güichos. Aunque fue trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención médica, perdió la vida debido a la gravedad de las heridas, por lo que las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el crimen. Hasta ahora, no se ha dado a conocer el posible móvil del crimen ni se ha informado sobre personas detenidas.

Por el momento, no se han anunciado homenajes públicos ni detalles sobre una ceremonia de despedida para el creador de contenido. Sin embargo, familiares, amigos, seguidores y compañeros del mundo digital ya han comenzado a recordarlo en redes sociales con mensajes de condolencia y emotivas publicaciones en su memoria.

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¿Quién fue José Luis Esparza “el Piturris”?

José Luis Esparza, conocido como “el Piturris” o “el Compa Piturris”, era un creador de contenido originario de Ciudad Obregón que ganó popularidad gracias a su sentido del humor, sus anécdotas cotidianas y su participación en diversos proyectos digitales enfocados en el entretenimiento.

Uno de los espacios que impulsó su nombre fue La Guarida Pódcast, donde compartía conversaciones con otros creadores de contenido sobre experiencias personales, historias locales y situaciones de la vida diaria, siempre con un estilo relajado y divertido que conectó con miles de personas.

Además de su trabajo en pódcasts, mantenía una activa presencia en redes sociales, donde acumulaba más de 28 mil seguidores en Instagram y más de 41 mil en TikTok. También compartía contenido relacionado con su familia, la música regional mexicana, el boxeo y colaboraciones con otros proyectos digitales, convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas del ámbito digital en Sonora.