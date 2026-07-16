Enrique Guzmán hace fuerte revelación de Silvia Pinal y sus hijos, ¡no los quería tener! “Ella pensaba perder”

A unos meses de que Enrique Guzmán hablara sobre el supuesto embarazo de su nieta, Frida Sofía, el cantante volvió a referirse a otro embarazo, aunque esta vez se trató del de su exesposa, Silvia Pinal.

En una reciente entrevista, reveló información inédita sobre su relación con la actriz y recordó el momento en que esperaban a sus hijos, Alejandra Guzmán y Luis Enrique. ¿Qué dijo? Te contamos.

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Enrique Guzmán / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Enrique Guzmán sobre los embarazos de Silvia Pinal?

En una edición del programa de entrevistas Cara a cara, con Cora Nelda González, Enrique Guzmán habló a detalle sobre la relación que tuvo con la fallecida Silvia Pinal.

Uno de los momentos que más llamó la atención durante la entrevista fue cuando recordó la etapa en la que ambos esperaban a sus hijos, Alejandra Guzmán y Luis Enrique.

Mientras hablaban del embarazo del que nació Alejandra Guzmán, el cantante aseguró que Silvia Pinal llegó a contemplar la posibilidad de interrumpirlo, es decir, de abortar.

La conductora reaccionó con sorpresa y le pidió confirmar sus declaraciones. Enrique Guzmán respondió que ocurrió lo mismo durante el embarazo de Luis Enrique Guzmán.

“Ella pensaba perder, quitarse la criatura (...) Ni su hermano tampoco.” Enrique Guzmán

El intérprete de ‘El rock de la cárcel’ explicó que Silvia Pinal originalmente no quería tener hijos y que su intención era casarse con él. Sin embargo, aseguró que aceptó ese matrimonio debido al embarazo de Alejandra Guzmán.

“Lo que quería era casarse conmigo... Yo me casé con Silvia por Alejandra, por tener a Alejandra.” Enrique Guzmán

Al momento, Alejandra Guzmán y Luis Enrique no se han pronunciado a estas polémicas declaraciones. ¿Ya lo sabían?

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¿Quiénes son los hijos de Enrique Guzmán y Silvia Pinal?

Enrique Guzmán y Silvia Pinal consumaron su matrimonio en 1967, luego de algún tiempo de noviazgo. De ese matrimonio nacieron sus dos hijos: Alejandra y Luis Enrique Guzmán.

Actualmente, Alejandra Guzmán es una de las figuras más reconocidas de la música, mientras que su hermano desarrolla su trabajo en los estudios de grabación, lejos de los escenarios.

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Enrique Guzmán y sus hijos, Alejandra y Luis Enrique / Redes sociales

¿Por qué se divorciaron Enrique Guzmán y Silvia Pinal?

Ambas estrellas estuvieron casadas durante nueve años, hasta 1976, cuando se confirmó su divorcio tras una relación marcada por diferencias personales.

En el libro autobiográfico ‘Esta soy yo: Silvia Pinal’, la actriz reveló que durante su matrimonio hubo violencia física, infidelidades y celos relacionados con el ámbito profesional. Finalmente, decidió poner fin a la relación para proteger su integridad y la de sus hijos.

En entrevista para El minuto que cambió mi destino, Enrique Guzmán habló, a grandes rasgos, de las diferencias que tenía con Silvia Pinal. Sin embargo, cuando fue cuestionado sobre las acusaciones de violencia e infidelidad, respondió que no le gusta hablar de esa etapa de su vida.

“Debimos haber dejado ahí las cosas y finalmente se violentaron muy feo. De esa parte de la vida no me gusta hablar mucho.” Enrique Guzmán

En tiempos recientes, Enrique Guzmán ha aparecido y hablado con sus hijos, así fue recientemente cuando Alejandra Guzmán sufrió un accidente.

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