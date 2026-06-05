De asistente de Silvia Pinal a emprendedora: Efigenia Ramos abre fonda tras quedarse sin trabajo

Tras acompañar a Silvia Pinal durante más de tres décadas, Efigenia Ramos enfrenta una etapa distinta en su vida. Quien fuera la asistente personal, confidente y mano derecha de la última gran diva del cine mexicano decidió emprender por cuenta propia y abrir una pequeña fondita inspirada en la actriz, fallecida en noviembre de 2024.

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Efigenia Ramos y Silvia Pinal / Redes sociales y canva

¿Efigenia Ramos se quedó sin trabajo? La razón por la que abrió una fondita tras la muerte de Silvia Pinal

Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, reveló que decidió abrir una fondita después de que terminara su etapa laboral con la familia de la actriz. Tras décadas trabajando al lado de la estrella del cine, la televisión y el teatro mexicano, la colaboradora tuvo que reinventarse profesionalmente.

La mujer conocida cariñosamente como “Efi” explicó que, aunque recibió la compensación correspondiente por sus años de servicio, el dinero se agotó debido a diversos compromisos económicos que tenía pendientes. Ante ese panorama, decidió emprender en un área que conoce bien: la cocina.

Según contó, incluso recibió algunas propuestas laborales después del fallecimiento de Silvia Pinal, pero prefirió enfocarse en construir un proyecto propio que le permitiera conservar el legado de quien consideró prácticamente parte de su familia.

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Efigenia Ramos / Captura de pantalla: Despierta América

‘Bistro, la cosita’ de Efigenia Ramos: ¿qué es la fonda inspirada en Silvia Pinal y por qué lleva ese nombre?

El nuevo negocio de Efigenia Ramos lleva por nombre “Bistro, la cosita”, una referencia muy especial para la exasistente de Silvia Pinal.

“Es una fondita chiquita, ni siquiera es restaurante, se llama ‘Bistro, la cosita’, en honor a ella”, explicó ante medios de comunicación.

El nombre está inspirado en “Cosita”, la perrita Chihuahua que pertenecía a Silvia Pinal y que actualmente vive con Ramos. La exasistente aseguró que, tras la muerte de la actriz, nadie reclamó a la mascota.

“Nadie, aquí está mi perrita, ahora sí ya puedo decir que es mía”. Efigenia Ramos

La presencia de la perrita se ha convertido en uno de los vínculos más emotivos que Efigenia conserva con la Diva de la Época de Oro. Por ello, decidió que el establecimiento llevara un nombre que evocara tanto a la mascota como a la actriz.

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¿Cuáles eran los platillos favoritos de Silvia Pinal que ahora vende Efigenia Ramos?

Uno de los principales atractivos de Bistro, la cosita es que el menú está inspirado en los gustos gastronómicos de Silvia Pinal.

Efigenia Ramos recordó que durante años preparó personalmente distintos alimentos para la actriz y conocía perfectamente cuáles eran sus comidas preferidas. Entre ellas destacan las carnitas, un platillo que, según contó, disfrutó especialmente durante uno de sus últimos cumpleaños.

“Ay sí, toda esta comida se la hacía muy frecuentemente a mi jefa, a ella le encantaban las carnitas”. Efigenia Ramos

La exasistente señaló que, incluso cuando la salud de Silvia Pinal requería ciertos cuidados alimenticios, siempre buscaba consentirla con algunos de sus antojos favoritos.

Silvia Pinal / Redes sociales

¿Qué dijo Efigenia Ramos sobre la venta de la casa de Silvia Pinal?

Además de hablar sobre su nuevo negocio, Efigenia Ramos también se pronunció acerca de la posible venta de la emblemática residencia de Silvia Pinal en el Pedregal.

La exasistente rechazó las versiones que señalan que la familia enfrenta problemas económicos para mantener la propiedad. Según su perspectiva, el costo de conservación del inmueble no sería tan elevado como se ha especulado públicamente.

Asimismo, sostuvo que Silvia Pinal nunca estuvo de acuerdo con desprenderse de la casa que construyó con años de trabajo y esfuerzo.

“No, mi casa yo la hice con mucho esfuerzo”, recordó que decía la actriz cuando surgía la posibilidad de mudarse a un espacio más pequeño.

Incluso Efigenia Ramos, quien fuera la mano derecha de Silvia Pinal durante décadas, aseguró que, de seguir con vida, la actriz difícilmente habría permitido que la propiedad saliera al mercado.