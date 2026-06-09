¿Pepillo Origel peleará por cuadro de Diego Rivera? Afirma que Silvia Pinal se lo heredó y dice tener pruebas

Cuando parecía que la herencia de Silvia Pinal ya estaba definida, Pepillo Origel soltó una bomba: asegura que el icónico cuadro pintado por Diego Rivera presuntamente sería suyo. Aunque Alejandra Guzmán ya lo reclama, el conductor dice tener un video que lo probaría… ¿se viene pleito familiar?

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Imágenes compartidas por Alejandra Guzmán reavivan la duda sobre quién resguarda el cuadro de Silvia Pinal. / Redes sociales

¿Pepillo Origel heredó el cuadro de Diego Rivera de Silvia Pinal?

El nombre de Juan José “Pepillo” Origel volvió a colocarse en el centro del escándalo por la herencia de Silvia Pinal, una de las figuras más importantes del entretenimiento en México. Esta vez, el periodista de espectáculos sorprendió al asegurar que la diva del cine le habría dejado nada menos que el famoso retrato que le pintó Diego Rivera, una de las piezas más valiosas y simbólicas de su patrimonio.

Durante un reciente encuentro con la prensa, Pepillo Origel no dudó en lanzar la declaración que ha encendido las alarmas en la industría del espectáculo: afirma que existe un video en el que la propia Silvia Pinal le dice que dicho cuadro sería para él. Esta revelación llega en medio de la incertidumbre sobre la repartición de bienes de la actriz, lo que inevitablemente ha generado dudas sobre quién es el verdadero dueño de la obra.

El tema no es menor, pues el cuadro de Diego Rivera de Silvia Pinal no solo tiene un valor económico significativo, sino también un peso histórico y cultural enorme dentro del arte mexicano. Por ello, cualquier declaración sobre su supuesto heredero causa controversia inmediata.

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Pepillo ha sido amigo de Silvia Pinal desde hace años / Instagram: @juanjoseorigel

¿Qué dijo Alejandra Guzmán sobre el cuadro que le dejó Silvia Pinal?

Antes de que Pepillo Origel hiciera estas declaraciones, Alejandra Guzmán ya había hablado públicamente sobre el mismo cuadro, asegurando que su madre se lo dejó directamente a ella. La cantante, hija de Silvia Pinal, confesó en conferencia de prensa lo mucho que deseaba quedarse con esa obra desde hace años.

“De mi madre he heredado muchas cosas, pero yo lo llevo en la sangre, ¿sabes?, lo que realmente vale para mí es lo que me enseñó su vida, pero siempre estuve chin… por ese cuadro de mi mamá. Le decía: ‘Ay mami, no me des nada más que el cuadro’, porque a mí me gusta pintar, pinto desde chiquita, entonces jamás pensé que me lo fuera a dejar a mí”, compartió la rockera.

Además, Alejandra Guzmán reveló que el cuadro de Diego Rivera actualmente no está en su poder, ya que se encuentra en proceso de restauración en Nueva York, bajo el cuidado de un conocido suyo. Según explicó, está buscando que todo se mantenga en orden mientras se aclara la situación legal de la herencia.

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Alejandra Guzmán / Redes sociales

¿Pepillo Origel pelearía legalmente por la herencia de Silvia Pinal?

Ante el revuelo que generaron sus palabras, Pepillo Origel fue cuestionado sobre si estaría dispuesto a reclamar formalmente el cuadro de Diego Rivera que asegura le dejó Silvia Pinal. Sin embargo, el conductor bajó el tono de sus declaraciones y aclaró que no pretende enfrentarse legalmente con la familia.

“No, no, no, ¿por qué yo?, los herederos deben de ser los hijos”, expresó, marcando distancia de cualquier posible disputa.

Incluso, el periodista reconoció que sus palabras fueron en tono de broma, intentando desactivar la polémica que ya comenzaba a crecer en redes sociales y medios de comunicación. Pese a ello, el simple hecho de mencionar la existencia de un video ha dejado a muchos con la duda sobre si realmente existe un respaldo a su versión.

La cercanía de Pepillo Origel con Silvia Pinal era bien conocida, por lo que no resulta extraño que ella pudiera haber tenido este tipo de conversaciones con él. No obstante, en términos legales, la última palabra la tendrían los documentos oficiales de la herencia.

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Pepillo Origel y Silvia Pinal

/ Instagran: @juanjoseorigel

¿Qué pasará con la herencia de Silvia Pinal y sus bienes más valiosos?

El tema de la herencia de Silvia Pinal sigue dando de qué hablar, especialmente porque no todos sus bienes han sido repartidos. Entre los activos más comentados se encuentra su famosa casa en el Pedregal, la cual pertenece a sus tres hijos: Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán.

La propia Alejandra fue la primera en mencionar la posibilidad de vender la propiedad, aunque no todos están convencidos de que sea una decisión sencilla. Sobre esto, Pepillo Origel también dio su opinión, recordando la importancia emocional del lugar.

“Esa casa donde yo estuve tanto tiempo; Silvia vivió tan feliz y le costó mucho hacerla y veo muy difícil poder venderla”, comentó.

Así fue como lo dijo Pepillo Origel: