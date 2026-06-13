¡Laura León enamorada de Pepillo Origel! La Tesorito confesó su verdad, ¿hubo tórrido romance? Él reacciona, VIDEO

¡Se soltó la bomba y quedó grabada! Laura León confesó que durante años quiso algo más con Pepillo Origel, ¿él le correspondió? ¿Romance inesperado entre Pepillo y la Tesorito?

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¿Laura León se le declaró a Pepillo Origel? La confesión que sorprendió a las redes

Laura León y Pepillo Origel protagonizaron un momento que se volvió tendencia por su tono divertido, directo y completamente inesperado. En el clip, publicado en la propia cuenta de Laura León, la actriz y cantante mexicana dejó claro, entre risas, que su interés por el conductor de espectáculos iba más allá de la amistad.

“Toda la vida le quise dar el brinco y nunca se dejó. Es la verdad. Enamorada”. Laura León

La reacción de Pepillo Origel fue inmediata. Entre risas y algo de pena, respondió: “Guapa, déjenla. Déjenla, por favor”, provocando todavía más carcajadas entre quienes presenciaban el momento.

Pero Laura León no se quedó ahí. Fiel a su estilo coqueto, continuó lanzando elogios al periodista. “Ay, qué lindo que es. Óigame. Bellezas, qué distracción traes. Ay, qué guapo estás”, comentó antes de repetir la frase que terminó convirtiéndose en el centro de la conversación.

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¿Pepillo Origel le correspondió a Laura León? Esto ha dicho sobre su orientación

La confesión de Laura León también llevó a muchos internautas a recordar que Pepillo Origel ha hablado abiertamente sobre su orientación en diversas entrevistas a lo largo de los años.

Uno de los testimonios más conocidos del conductor ocurrió durante una conversación con Yordi Rosado, donde explicó cómo descubrió aspectos importantes de su identidad personal durante un viaje a Canadá cuando era joven.

Pepillo Origel ha contado que nunca ocultó quién era ante las personas más cercanas a él. Sin embargo, durante gran parte de su carrera prefirió mantener ciertos aspectos de su vida privada lejos del ojo público. Con el paso de los años decidió hablar del tema con mayor apertura y transparencia.

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¿Quién es Pepillo Origel y por qué sigue siendo relevante en la farándula?

Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, es un referente del periodismo de espectáculos en México. Nacido el 14 de septiembre de 1947 en León, Guanajuato, ha construido una carrera sólida en televisión, radio y prensa escrita.

Su estilo directo, sin rodeos y muchas veces polémico, lo convirtió en una figura clave para las noticias de celebridades en el país.

Pepillo Origel alcanzó gran popularidad con programas como La oreja, donde compartió pantalla con importantes personalidades. También formó parte de espacios como Hoy y Con permiso, este último junto a Martha Figueroa.

A lo largo de su trayectoria, se ha mantenido vigente gracias a su capacidad para generar conversación, sus exclusivas y su cercanía con figuras del medio artístico.

En el plano sentimental, Pepillo Origel ha sido reservado respecto a sus relaciones amorosas. Aunque ha compartido detalles sobre su vida personal en algunas entrevistas, suele mantener fuera del foco mediático los aspectos más íntimos de su vida.

Pepillo Origel sufre accidente / Redes sociales

¿Quién es Laura León, cuál es el nombre real de la Tesorito?

Laura León, cuyo nombre real es Rebeca Valderrama, nació el 24 de noviembre de 1952 en Comalcalco, Tabasco. Es una actriz, cantante y conductora mexicana que se ganó el cariño del público por su carisma, su estilo inconfundible y su personalidad arrolladora.

A lo largo de su carrera protagonizó exitosas telenovelas como Dos mujeres, un camino, El premio mayor y Mujeres engañadas, consolidándose como una de las figuras más populares de la televisión en los años 90 y 2000.

En la música, también logró posicionarse con temas de corte tropical como “Suavecito, suavecito”, que se convirtió en un clásico.

En cuanto a su vida amorosa, Laura León ha hablado en distintas ocasiones sobre romances y pretendientes que han pasado por su vida incluso más jóvenes que ella. Sin embargo, en los últimos años ha preferido enfocarse en sus proyectos profesionales y disfrutar de la soltería, siempre con el sentido del humor y la espontaneidad que la distinguen.