Laura León olvida letra de canción en ‘Perfume de Gardenia’ y le preguntan si enfrenta pérdida de memoria

Recientemente en el programa ‘Venga la alegría’ Ricardo Casares presentó una cápsula en la que se mostró el regreso a los escenarios de Laura León en la obra ‘Perfume de Gardenia’. Durante la presentación de su número, ‘La tesorito’ deja de cantar y este hecho se sumó a diferentes especulaciones que rondan a la cantante y actriz acerca de posibles problemas de memoria que estaría enfrentando.

Recordemos que la puesta en escena contará con un elenco integrado por Aracely Arámbula como la protagonista, además de grandes artistas como David Zepeda, William Levy, Latin Lover, Alejandro Suárez, Lyn May, Rafael Inclán, Lis Vega, Julio Camejo y Luis De Alba.

Perfume de Gardenia / Archivo TVNotas

¿Laura León tiene problemas de memoria? Ella responde

La tarde del pasado 16 de julio hubo una conferencia en la cual el productor Omar Suárez dio a conocer que se unirían al elenco la cantante Dulce, Laura León y el actor César Évora.

En dicha presentación, Laura León, de 71 años, realizó un número musical en el cual interpretó la canción ‘El nido’ de la Sonora Santanera. La famosa lució un vestuario con transparencias y lentejuelas rosas, pero durante su presentación enfrentó algunos problemas, ya que olvidó una parte de la letra de la canción.

Laura siguió con el número musical y, para minimizar el tropiezo, decidió interactuar con el grupo de bailarines que la acompañaban diciendo: “¿Dónde están mis bailarines, chicos?”.

Laura León será parte de Perfume de Gardenias / Instagram: @vengalaalegria

El matutino de TV Azteca retomó un extracto de la conferencia en el que un reportero cuestiona a Laura "¿Qué ha sido lo complicado para ti en cuestión de la memoria, de la coreografía?” a lo que la tabasqueña contestó:

“Ya les dije que la que está l0c4 es ésta (señalando su p3ch0), no yo” Laura León

“Venga la Alegría” también mostró que aparentemente Laura León estuvo desorientada al preguntarle cómo se sentía al participar en la obra de teatro ‘Perfume de Gardenia’.

“¿Qué obra?”, dijo, acompañada de una carcajada y prosiguió: “Está divina, perfumito. Estoy feliz”.

Esta respuesta probablemente se trató de una broma, pues posteoriormente habló claro de su pasada participación en la obra “Lagunilla, mi barrio” al ser cuestionada acerca de que quería ganar más, respondió: “por supuesto, valgo muchísimo más”.

Internautas defienden y piden respeto para Laura León

Tras lo presentado en el matutino, varios internautas mostraron su apoyo a la cantante y pidieron respeto:

“Un poquito más de empatía y respeto, por favor. A cualquiera se le olvidan las cosas, los nervios nos manejan, pero no se pasen con preguntas o comentarios que pueden herir demás”, “Solo hay que amarla y su presencia siempre alegrará y engalanará cualquier espectáculo en el que esté colaborando. Primero Dios, y no exista ese problema de salud”, “La amo, se le olvide o no la letra, es un ícono. Siempre dándole amor. Deberían dejar de preguntarle eso porque, si es verdad, le ha de causar dolor”.

Hasta el momento, los problemas de memoria de Laura León siguen siendo tan solo un rumor, ya que la cantante continúa trabajando.

