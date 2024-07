Laura León sigue pensando en casarse con su novio ¡pese a que lo cachó vestido de mujer!

Hace algunos días, Laura León sorprendió a todos al revelar que la boda con su galán misterioso, con quien llevaba dos años de relación, se cancelaba, pues lo cachó vestido de mujer.

En entrevista para ‘De primera mano’, la cantante relató que su pareja la invitó a un romántico yate en Miami para formalizar el compromiso. En algún momento de la noche, aparentemente tras haber tomado de más, lo vio vestido de mujer.

“Tomamos más champaña y de repente me sale el hombre vestido de mujer” Laura León

Para la también cantante, esto fue más que suficiente para replantearse su futuro matrimonial y decidió romper el compromiso: “El anillo no lo voy a regresar. No me voy a casar”, expresó.

Cabe señalar que Gustavo Adolfo Infante reveló que Laura le había confesado que su prometido tenía problemas con la bebida, siendo esa la verdadera causa de su ruptura y no tanto el hecho de que se haya vestido de mujer.

¡Que siempre sí! Laura León sí se casa

Aunque en ese momento se mantuvo firme en el hecho de que no se casaría con su novio, la llamada ‘Tesorito’ cambió de opinión y en un encuentro con la prensa aseguró estar más feliz que nunca con su galán, por lo que la boda sigue en pie.

“Fíjate que no se canceló (la boda). Yo tengo tres años con él y es una amorosa persona, divino. Lo quiero muchísimo” Laura León

La también actriz resaltó que, durante su cita en el yate, su pareja había agarrado un “vape”, el cual, probablemente “traía algo” que lo hizo vestirse de mujer: “Eso fue enloquecedor, quién sabe. De repente, me salió con un vestido blanco precioso y bailamos y estuvimos felices”.

Para culminar con el tema, sostuvo que no le interesa si a su novio le gusta vestirse de mujer o su orientación, pues es muy feliz a su lado. Incluso, se mostró dispuesta a prestarle su ropa para que se la “modele”.

“Yo soy feliz con él. A mí me vale si se viste de mujer o de lo que él quiera. Yo lo quiero y ahora lo quiero más. (Le digo) ‘Cuando quieras, tienes todo mi vestuario a tus órdenes, mi vida’”, concluyó.

Laura León no había tenido mucha suerte en el amor

En el pasado, Laura León canceló una boda y regresó el anillo de compromiso. En aquel entonces, no se supo con exactitud la razón de la ruptura.

Hay que recordar que la ‘Tesorito’ estuvo casada con el peruano Daniel Santalucía y tuvieron dos hijos.

Pese a lo sucedido con su nuevo galán, todo parece indicar que Laura León logró superar su sorpresa inicial y reanudar sus planes de boda.

