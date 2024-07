La academia: Un alumno ya quiere abandonar el programa

En ‘La academia’ los jóvenes que buscan desarrollarse como cantantes reciben clases de alto rendimiento para fortalecer aspectos físicos y mentales para enfrentarse a la vida artística.

La nueva generación lleva casi tres días de estas clases con sus maestros, quienes desde el día uno no los han dejado descansar tratando de que se acostumbren al acelerado ritmo para poder llegar a hacer una buena actuación en el concierto del domingo y se pueda notar un avance de su aprendizaje.

Sin embargo, en el segundo día, el académico Brandon Valenzuela sorprendió al decir que quería abandonar la competencia.

¿Por qué el alumno quiso salir de ‘La academia’?

Durante la transmisión 24/7 del reality de TV Azteca, Brandon entró en crisis y manifestó su deseo de salir del proyecto.

El joven expresó ante las cámaras: “Mi corazón dice que no me rinda, pero mi cuerpo se siente muy mal”, pensando en abandonar el reality.

Luego de esto, el alumno continuó siendo polémico en redes porque fue transmitida su terapia psicológica, lo que fue reprobado por los internautas, a pesar de que en las generaciones pasadas también se ha realizado esta práctica.

En la sesión, Brandon confesó que tuvo un pasado d3lictivo y que su actual miedo reside en no poder rendir lo suficiente en ‘La academia’: “Es algo muy grande que nunca había vivido. No me lo imaginaba tan pesado, tan frustrante”.

Los internautas no estuvieron de acuerdo con que Brandon quisiera abandonar tan rápido la experiencia aunque saben que no es fácil aguantar, creen que las generaciones de ahora ya no son iguales. “Odio que esta generación solo lloriqueos”, “empiezan de ridículos, para eso mejor se hubieran quedado en sus casas”, fueron algunos de los comentarios del público.

