Laura León revela por qué canceló su boda, ¡descubrió vestido de mujer a su prometido!

Laura León, de 71 años, reveló los detalles detrás de la cancelación de su compromiso matrimonial anunciado hace apenas tres meses. En una entrevista exclusiva con ‘De primera mano’, Laura compartió que su decisión de no casarse fue motivada por un inesperado suceso durante la celebración de su pedida de mano.

Todo parecía indicar que Laura estaba lista para dar el siguiente paso en su relación de dos años con su novio, quien la sorprendió con un romántico yate en Miami para formalizar su compromiso frente a su familia. Sin embargo, la velada tomó un giro inesperado.

“Tomamos más champaña y de repente me sale el hombre vestido de mujer”, reveló. Este impactante momento, según la ‘Tesorito’, fue suficiente para hacerla reconsiderar su futuro matrimonial y terminar su compromiso en ese momento. A pesar del incidente, Laura enfatizó que sigue sintiendo cariño por su ahora exnovio.

Laura León ya no se casará / Instagram: @vengalaalegria

Además, comentó que no devolverá el anillo: “El anillo no lo voy a regresar, no me voy a casar”, indicó.

Cabe destacar que Gustavo Adolfo Infante reveló que Laura le había confesado que su prometido tenía problemas con la bebida y esa habría sido la causa verdadera de su ruptura y no tanto el hecho de que se haya vestido de mujer.

Laura León había cancelado un compromiso matrimonial en el pasado

Esta no es la primera vez que Laura León enfrenta una ruptura similar. En una ocasión anterior, tampoco se llevó a cabo la boda y devolvió el anillo de compromiso.

Hay que recordar que la ‘Tesorito’ estuvo casada con el peruano Daniel Santalucía y tuvieron dos hijos.

Luego de estas historias de amor, Laura León prefiere seguir su vida privada lejos de los medios y feliz con su decisión de no llegar al altar.

