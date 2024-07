Ana María Alvarado revela si seguirá en ‘Sale el sol’ y se defiende de excompañero

Hace unos días, se encendieron las alarmas porque Alex Kaffie reveló en su canal de YouTube que se avecinan cambios en el matutino ‘Sale el sol’.

Ahí mismo, Kaffie indicó que la participación de Ana María Alvarado ha bajado en el programa porque “ya no era la consentida” con el nuevo productor.

En este tenor, Ana María Alvarado ya habló y dijo que se acercó a los ejecutivos para saber si estos rumores eran ciertos y se lo negaron, así que desmintió que vaya a dejar el matutino.

Mira: ¿Ana María Alvarado sería despedida de Sale el sol?

“Por ahora le tengo malas noticias (a Alex Kaffie), no me corren. Por ahora le tengo malas noticias (a Kaffie), en Imagen Televisión conocen mi trabajo, lo valoran y lo respetan y los ejecutivos me dijeron que todo eso es mentira porque pregunté, por si a caso. Yo estoy feliz y tranquila”, indicó en su canal de YouTube.

Ana María está consciente de que nada es para siempre y sabe que un día podría salir del matutino, pero reiteró que no será pronto: “Puede suceder (pero) no hoy, no mañana, no esta semana, no sé después, pero me dijeron que para nada. Todos los programas tienen un principio y un fin. Hasta del que pensé que no me iban a correr, me corrieron”, agregó.

Además, sobre el comentario de que había disminuido su participación en el matutino, dijo: “Son los ajustes que se hicieron dentro del programa y no es por mí. Son los ajustes que se hicieron para que no fuera un programa meramente de puros espectáculos porque es un programa de revista y es lógico”.

Puedes ver: Arleth Terán: reportan saqueo a la casa de su novio mientras celebraban el cumpleaños de él; robaron miles

Kaffie señaló a una de las conductoras de ‘Sale el Sol’ de excluir a los conductores de la sección ‘Pájaros en el Alambre’ de sus reuniones / Instagram: @saleelsoltv

La enemistad de Ana María Alvarado y Alex Kaffie

Ante el rumor que surgió por el comentario que hizo Kaffie, Ana María le contestó con indirectas. Recordemos que los conductores fueron compañeros en ‘Sale el sol’ y años antes en ‘Todo para la mujer, pero cuando él fue despedido del matutino, arremetió contra ella y luego de indagar cuál habría sido la molestia del ‘Villano de los espectáculos’, pudo saber el motivo de su enojo en contra de ella:

“Lo vi con alguien que lo conoce y me dijo: ‘Es que está muy enojado porque siente que no lo apoyaste en un momento que él lo necesitaba’. Yo la única manera que podía tener para apoyarlo era hablarle por teléfono o mandarle mensajes”. Ana María Alvarado

Además, ahora que Ana María habló de su situación en ‘Sale el sol’, lanzó un mensaje:

“Yo amo trabajar en Imagen Televisión, voy para los 8 años, amo estar en Sale el sol, en la sección Pájaros en el alambre… amo mi trabajo, respeto mi trabajo, todos los días llego puntual, ahí estoy preparada, todas las tardes ahí estoy informándome, hablando con los famosos, leyendo, instruyéndome de todo lo que tenga que ver con el medio artístico, no hago mi trabajo a la ligera, lo hago muy comprometida”. Ana María Alvarado

Y añadió:

Él me odia, me ha ofendido, está bien. Es su forma de conducirse, no la mía. A mi favor puedo decir que soy seria, profesional, he tenido trabajo toda la vida desde que empecé. Nunca me he quedado sin trabajo y no soy una persona conflictiva, tal vez por eso duro tanto en los trabajos y otras personas no”. Ana María Alvarado “Yo nunca le he querido contestar a él porque es como una guerra sin fin. ‘Alex dijo, tú dijiste’ y no, a mí nunca me ha gustado ofensas entre compañeros., está bien. Es su forma de conducirse, no la mía. A mi favor puedo decir quehe tenido trabajo toda la vida desde que empecé.

Checa: Toñita, entre lágrimas, revela que su hija se encuentra internada en un hospital