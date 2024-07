Productora de ‘La casa de los famosos México 2’ hace importante petición al público

En menos de una semana, se estrena la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’. Recordemos que, hasta el momento, se han revelado a 12 de las 14 celebridades que estarán el en el reality.

Los confirmados hasta el momento son:

Mario Bezares

Briggitte Bozzo

Shanik Berman

Agustín Fernández

Arath de la Torre

Sabine Moussier

Luis ‘Potro’ Caballero

Ricardo Peralta

Karime Pindter

Mariana Echeverría

Gala Montes

Sian Chiong

A poco de que se den a conocer a los últimos participantes, Rosa María Noguerón, productora del concurso, hizo una importante petición que, en caso de cumplirse, le pondrá más emoción a la competencia.

La Casa de los Famosos México / Instagram: @lacasafamososmx

No te pierdas: Mariana Echeverría ¿confirma sin querer a próxima participante de ‘La casa de los famosos México’?

Productora de ‘La casa de los famosos México 2’ pide a los fans que no les “griten” a los concursantes

En una conferencia de prensa para presentar las nuevas instalaciones de la casa, Noguerón hizo hincapié en que las celebridades se “desconcentran” cuando los fanáticos “van y gritan información del exterior”.

“Le pediría a todo el público que nos les vengan a gritar porque eso puede cambiar la historia del show”. Rosa María Noguerón

Pese a que pidió no “filtrar información”, mencionó que los fanáticos pueden ir a expresar su apoyo y cariño a su participante favorito.

“Si les van a venir a gritar, que sea un ‘te amo, te extraño, soy tu fan’, pero, por favor, no les cuenten la historia de lo que está pasando aquí adentro. Los estresa muchísimo. Los deprime, cambian su estrategia y pueden salir perdiendo”, indicó.

No te pierdas: La casa de los famosos México 2: Mariana Echeverría es la décima confirmada del polémico reality

Productora de ‘La casa de los famosos México 2’ asegura que no hay trampas

Para concluir con el tema, Rosa aseguró que no hay favoritismos ni trampas de por medio, pues el objetivo es que el juego se desarrolle de manera orgánica.

“No crean todo lo que se dice. No hay listas, no crean que ya decidimos quién va a ganar. No nos conviene. (la audiencia) son los que están midiendo el pulso y los que están decidiendo quien quieren que gane. El público tiene en sus manos la herramienta”, concluyó.

La nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’ se estrena el próximo 21 de julio, a las 8:30 pm, a través del canal de Las estrellas.

Mira: ¿Trampa en MasterChef? Aseguran que se les dio ventajas a Ferka y Jawy y que ¡ella es la ganadora!