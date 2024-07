Mariana Echeverría ¿confirma sin querer a próxima participante de ‘La casa de los famosos México’?

La segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’ está cada vez más cerca de llegar a su estreno. Poco a poco hemos ido conociendo a los participantes. Hasta el momento, ya conocemos a 10 de las 14 celebridades que formarán parte del reality show.

El pasado 15 de julio se confirmó que la décima participante del programa es Mariana Echeverría.

Hasta el momento, los 10 confirmados de esta segunda temporada son:



Cabe señalar que aún faltan 4 participantes por confirmar. TVNotas, antes que nadie, habló con una persona cercana a la producción del programa y reveló la participación de Julio César Chávez, la influencer Gomita y las actrices Gala Montes y Sabine Moussier (ya confirmada).

Durante una transmisión en vivo con Pablo Chagra, Mariana Echeverría contestó varias preguntas del público antes de entrar al reality show, pero un comentario que hizo la conductora llamó la atención de varios internautas.

A través de la red social TikTok se hizo viral un fragmento de dicha entrevista, y fue ahí que Mariana nombró a Gomita, mencionando que ella es una persona muy aferrada.

Pablo Chagra después le cuestionó: “¿Con quién sientes que puede haber una buena relación?”.

Mariana Echeverría

“Llevo muy buena relación con casi todas las personas del medio. Trabajé con Potro y me llevo bien, trabajé con Gomita, tú lo viste, me llevo bien. He trabajado en Hoy con Shanik y Arath”.