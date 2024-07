Pedro Sola critica el look de Daniel Bisogno en ‘Ventaneando’: “Qué vergüenza”

Si algo incomoda a Pedro Sola, es que la gente no se vista adecuadamente. El famoso conductor de televisión no teme expresar su descontento cuando el estilo de una celebridad no le agrada. Ya lo hizo con Christian Chávez de RBD, y ahora su compañero de programa, Daniel Bisogno, fue el blanco de sus críticas.

Durante la emisión de ‘Ventaneando’ del día de ayer, Pedro Sola no pudo contener su opinión sobre el atuendo de Bisogno. Todo comenzó cuando ‘Bisogno inició el programa mostrando con orgullo sus tenis estilo bota, de color negro con detalles amarillos.

El conductor comentó que, aunque su pantalón verde había sido muy criticado en el foro, sus zapatos habían recibido elogios de sus compañeros.

Checa: Famosa influencer muere a los 38 años en trágico accidente, estaba haciendo lo que más amaba

Daniel Bisogno y Pedro Sola en ‘Ventaneando’ / Captura de pantalla

Pedro Sola regaña a Daniel Bisogno por no traer calcetines

Sin embargo, Pedro Sola no compartió la misma opinión y rápidamente señaló un aspecto del atuendo de Bisogno que le pareció inaceptable:

“Pero sin calcetines, ¡qué vergüenza!”, expresó Pedro Sola. Bisogno respondió que sí llevaba calcetines, aunque no eran visibles:

“Sí traigo, pero no se ve”, replicó Bisogno. Pedro, insistente, comentó:

“Pero trae unos que solo le cubren los dedos.”

Ricardo Manjarrez defiende a Bisogno de Pedro Sola

Ricardo Manjarrez intervino en la conversación, defendiendo la elección de Bisogno:

“Peter, tienes que entender que el calcetín ya fue.” Pedro Sola, firme en su postura, contestó:

“No, no es cierto, para la gente vulgar sí ya fue.” Pedro Sola

Mira: ¿Rosie Rivera en contra de la prometida de su papá, Don Pedro? La cantante dice: “Quiero ver si lo ama”

Daniel Bisogno presumió zapatos. / Captura de pantalla

El momento continuí y Bisogno añadió, pidiendo a Pedro que actualizara su estilo:

“Ya no se usan, tira esas cochinadas.”

A pesar del acalorado debate, los conductores decidieron enfocarse en las noticias del día y dejaron de lado sus diferencias sobre el uso de calcetines. Cada uno defendió su punto de vista, y Pedro Sola mantuvo su posición sobre la importancia de llevar calcetines adecuados con cualquier tipo de calzado.

Mira: Shanik Berman revela la supuesta razón por la que Marco Antonio Regil sigue soltero