Famosa influencer muere a los 38 años en trágico accidente, estaba haciendo lo que más amaba

Otra muerte sorpresiva impacta al mundo de las redes sociales. Trascendió el lamentable deceso de la influencer Tatyana Ozolina, mejor conocida en internet como la ‘motociclista más hermosa’ o MotoTanya.

De acuerdo con los primeros informes, la creadora de contenido, de 38 años y nacida en Rusia, se encontraba viajando por Turquía cuando tuvo un terrible accidente que le costó la vida.

Tatyana Ozolina fallece a los 38 años / Instagram: @ tanechkaozolina

La última publicación de Tatyana fue hace seis días, en la cual se puede ver al fondo la bandera de Turquía y la joven mostró a sus fieles seguidores que se encontraba en una aventura.

“4000 km de casa... Estaba molesta porque no logré pasear por Europa, pero no mucho, porque sabía que la situación podía ser así... Por lo tanto, seguí adelante... Hermosa y hospitalaria Turquía”.

A pesar de que la mujer era muy activa en redes, desde hace varios días dejó de hacer publicaciones, lo que sin duda preocupó a sus seguidores. Poco tiempo después se confirmó su muerte.

¿Qué accidente le cobró la vida a Tatyana Ozolina?

Según el medio The Sun, Ozolina conducía su moto cuando perdió el control y chocó con un camión cerca de la antigua ciudad griega de Milas.

Al parecer, Tatyana no iba sola, ya que también se mencionó que el motociclista turco, Onur Obut, resultó herido, mientras que un tercero salió totalmente ileso. El mismo medio informó que las autoridades siguen investigando el accidente que le ha arrebatado la vida a la influencer.

The Sun también tuvo la oportunidad de entrevistar a un amigo de Tatyana, de nombre Andrei Ivanov, quien confirmó el deceso: “MotoTanya ya no está con nosotros… tuvo una vida brillante y hermosa. Millones de personas la seguían. Quizás no había un solo motociclista en el país que fuera indiferente a Tatyana”.

Otros medios nacionales también informaron que, al parecer, otro motociclista del grupo golpeó por accidente la moto de Ozolina, lo que la llevó a frenar de manera abrupta. Por ello, se habría estrellado contra un camión, lo que le ocasionó heridas fatales.

Tatyana Ozolina fallece a los 38 años / Instagram: @ tanechkaozolina

¿Quién fue Tatyana Ozolina?

Es poco lo que se sabe sobre la vida privada de Tatyana Ozolina. Solo se conocía que era de origen ruso. Pero sí era una figura destacada en las redes sociales.

Tatyana Ozolina fallece a los 38 años / Instagram: @ tanechkaozolina

Su canal de YouTube cuenta con más de 2 millones de seguidores y en Instagram ya había alcanzado el millón.

Descanse en paz, Tatyana Ozolina.