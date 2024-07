Gomita ¿confirma participación en ‘La casa de los famosos México 2’? ¡pese a no estar anunciada!

En los últimos días, se ha estado especulando sobre el resto de los posibles participantes de ‘La casa de los famosos México 2’. Recordemos que, hasta el momento, se han revelado a 10 de los14 confirmados para el reality.

Los famosos que han sido confirmados hasta ahora son:

Mario Bezares

Briggitte Bozzo

Shanik Berman

Agustín Fernández

Arath de la Torre

Sabine Moussier

Luis ‘Potro’ Caballero

Ricardo Peralta

Karime Pindter

Mariana Echeverría

Gala Montes

Sian Chiong

En su momento, una persona cercana a la producción contó en exclusiva para TVNotas que Julio César Chávez y Gala Montes se unirían al concurso. Por otra parte, Álex Kaffie dio a conocer que el resto de los participantes serian: Sian Chiong y Gomita.

Si bien en los próximos días se revelará de manera oficial al resto de los concursantes, la influencer Gomita cometió “una indiscreción” y confirmó su participación en el show, pese a que aún no ha sido anunciada por la producción de programa.

La Casa de los Famosos México ha sido uno de los programas más vistos de la televisión mexicana / Facebook: La Casa de los Famosos México

Checa: Exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ enfurece porque lo presentan como influencer en entrevista

Gomita confirma que estará en ‘La casa de los famosos México 2’

A través de una transmisión en vivo para redes sociales, la expresentadora de ‘Sabadazo’ señaló que estará “tres meses” encerrada. Si bien intentó mantener su participación en secreto y hasta resaltó que ella “no había confirmado nada todavía”, mostró un poco de lo que se llevará al reality.

“Me voy a ir tres meses para allá. No (mañana no dicen mi nombre). Nadie ha confirmado que voy a estar dentro de esa casa, ni yo. Ya van varias maletas. Voy a llevar de todo”. Gomita

Asimismo, afirmó que su único deseo es “llevarse bien con todos aquellos que van en su viaje”.

“Simplemente, los que no me conocen, poco a poco lo irán haciendo allí. Me darán el beneficio de la duda. Si caigo mal, ya caí mal, y si caigo bien, chido. Toxicidad cero”, indicó.

Para finalizar, dejó en claro que no es el tipo de “persona” que se la pasa “llorando o hablando cosas de su familia en los realities”, pues su objetivo es divertirse y llevarse bien con todos.

No te pierdas: Héctor Sandarti revela todo lo que piensa sobre la última temporada de La casa de los famosos de Telemundo

Mariana Echeverría habría confirmado a Gomita por “accidente”

Cabe destacar que, previo a la transmisión en vivo de Gomita, Mariana Echeverría tuvo un encuentro con Pablo Chagra. Durante la plática, Echeverría dejó entrever que Gomita formará parte de ‘La casa de los famosos 2’.

“Me gustaría ganar muchas cosas que me pueden ayudar a llegar más lejos. Soy muy aferrada. El Potro (Caballero) y, bueno, Gomita no tanto, pero después de que la vi en el Hotel VIP (programa de televisión) sí hay aferrados”, expresó.

Por si esto fuera poco, la exintegrante de ‘Me caigo de risa’ aseguró que Gomita sería una de las concursantes con quien se llevaría bien, pues ya han trabajado juntas anteriormente.

“Llevo muy buena relación con casi todas las personas del medio. Trabajé con Potro y me llevo bien, trabajé con Gomita, tú lo viste, me llevo bien. He trabajado en Hoy con Shanik y Arath”. Mariana Echeverría

Hasta el momento, la producción de ‘La casa de los famosos México 2’ no ha dado a conocer si Gomita se integra al concurso.

Mira: Ricardo Peralta ¡Espera ser un digno representante de la comunidad LGBTQ+!