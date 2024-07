Exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ enfurece porque lo presentan como influencer en entrevista

En una entrevista a Poncho de Nigris en ‘De primera mano’, el regiomontano habló sobre la recuperación de su hijo, quien hace unos días sufrió una caída por la que fue hospitalizado.

Sin embargo, mientras hablaba de la fractura que sufrió su hijo hace unos días, que lo llevó a pasar por el quirófano para una cirugía de emergencia, Poncho de Nigris reaccionó con descontento al ver que lo anunciaban como influencer en la pleca que mostraba su nombre en el programa.

Poncho de Nigris con lentes / Instagram: @ ponchodenigris

Así reaccionó Poncho de Nigris al ver que lo presentaban como influencer

“No me pongan influencer. No soy influencer. Soy empresario. Yo no soy influencer. Yo no de esos. Yo soy actor, conductor, bailarín, empresario. Influencer, los que andan empezando. No me pongan influencer”. Poncho de Nigris

Poncho de Nigris en entrevista a De primera mano. / Captura de pantalla

“Ser influencer está muy vapuleada la palabra pero en realidad es ser influencer”, expresó Gustavo Adolfo Infante. “Pero no me pongan influencer”, insistió Poncho de Nigris.

Poncho de Nigris dice que aún trae el susto por la caída de su hijo

Poncho también compartió detalles sobre la difícil experiencia que enfrentó con su hijo, quien recientemente sufrió una fractura que requirió intervención quirúrgica.

“Todavía traemos el susto, Marcela más. Trae cara de pánico porque ahora ya no queremos dejar solos a los niños. Hemos estado pegados con ellos todo el día. Yo me sentí culpable porque estaba con él, pero sinceramente yo siempre estoy jugando con ellos”, expresó.

Sobre las críticas que ha recibido de algunos internautas que incluso lo han acusado de “irresponsable” por el accidente de su pequeño, debido a que se encontraba bajo supervisión.

“Quise dar la noticia porque había pasado y se iba saber. A mí no me importa lo que diga la gente yo sinceramente sé que soy una buena persona por eso me ha ido también en la vida, lo que diga la gente. Siento que cuando te tiran es cuando estás haciendo las cosas bien. He tenido épocas en las que ni me tiran y es cuando andado buscando jale”, concluyó el famoso.

