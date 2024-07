Ricardo Peralta ¡Espera ser un digno representante de la comunidad LGBTQ+!

A finales de la semana pasada se anunció a la octava personalidad confirmada para ‘La casa de los famosos México’, que se estrenará el próximo 21 de julio. Resultó ser el famoso influencer Ricardo Peralta, de la exitosa dupla Pepe y Teo.

Platicamos con él y nos compartió cómo surgió la invitación: “La temporada pasada fui al foro y quedé impactado. Ese día Galilea me dijo: “Tú debes estar en la siguiente temporada’. Me dejó esa semilla en el cerebro y ahora que me hicieron el ofrecimiento ¡no lo dudé!”.

Espera ser un digno representante de la comunidad LGBTQ+ en La casa de los famosos México 2

“Debo hacer lo mejor posible y ser yo. La gente tiene ideas de quiénes somos, cómo somos y por qué somos. Esta exposición en TV abre puertas y mentes en las casas y hace que la sociedad sea más empática”.

Ricardo Peralta en La casa de los famosos / Instagram: @torpecillo

Para él, destapar su orientación no fue fácil: “Fue fuerte, aunque siempre fui muy jotill4 desde chiquitilla. Se lo dije a mi mamá cuando tenía 21 años y se puso a llorar. Según dijo que me iba a apoyar, pero la primera vez que le llevé un novio lo trató mal. Entiendo que lo hizo porque no estaba acostumbrada. Ahora hasta me dice ‘hija’, ‘hijo’ o ‘wey’”.

Ricardo Peralta no descarta tener romance en ‘La casa de los famosos’

En esta aventura cuenta con el apoyo de su pareja, el gamer Charly Porto Carrero. Llevan 10 años de relación y públicamente han confesado que tienen una relación abierta. Por ello, Ricardo podría relacionarse con los integrantes del reality. Le preguntamos quiénes le gustan de los confirmados.

“Si se da un besito o una agarrada de manos, yo feliz. Agustín Fernández es muy guapo. Si él dice que sí, yo respondo. Yo atenta. No lo conozco en persona, pero se ve que el señor está muy trabajado (ejercitado)”.

Agustín Fernández / Instagram: @agus.fernández

Aseguró que es broma, pero ‘entre broma y broma, la verdad se asoma’: “También va a estar ‘el Potro’, que es padre de familia. A mí me gustan mucho los padres de familia. Si me beso con él, que le tapen los ojos a su esposa”.

Potro Caballero / Instagram:@luispotrocaballero

Ricardo Peralta no tiene tema en que su novio conozca y salga con otras personas

Aseguro que no tiene problema de que, mientras él esté en el reality, su pareja tenga intimidad con otras personas:

“Él tiene derecho a una vida afuera. Sé cuánto nos amamos y es libre de vivir. Él sabe que yo no le pertenezco y él no me pertenece. Puede hacer con su vida lo que guste. Entiendo que el cuerpo de repente siente cosas y más si estamos solos. Tenemos reglas, como que siempre debe ser consensuado por todas las partes. Por ejemplo, si nos vamos a meter con alguien, primero lo platicamos entre nosotros. También por temas de seguridad de ‘¿dónde estás, a qué hora llegas?’”

Ricardo Peralta / Instagram: @torpecillo

“Ahora que estaré encerrado le dije que adelante. Solo tendré que encargárselo a Dios. Que me lo cuide mucho y regrese a casa sano y salvo. Imagínate que salga y yo ya sin novio”. Ricardo Peralta

Finalmente nos dijo: “Sí, me veo como ganador. Me han dicho que debo decretar abundancia y esto lo considero como una oportunidad de trabajo. Si me gano los 4 millones de pesos del premio pondría un negocio. Me retiro y me jubilo”.

