Laura León se derrite por Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo; asegura que “sí saben meterla”

Laura León se dejó llevar por la emoción del Mundial 2026 y terminó soltando un comentario muy a su estilo sobre tres jugadores del Tri. Sus palabras hicieron reír a todos.

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Laura León ‘la Tesorito’ / IG: @laurabozzo_of / @lauraleontv

¿Qué dijo Laura León sobre la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

Laura León, la actriz y cantante mexicana mejor conocida como “la Tesorito”, se sumó con todo al furor por la Selección Mexicana en la Copa Mundial 2026, donde el equipo ha firmado un arranque perfecto que mantiene ilusionada a toda la afición.

La también protagonista de telenovelas no se quedó fuera de la conversación y, a través de sus redes sociales, celebró el gran momento que vive el Tri tras conseguir su tercer triunfo consecutivo en la fase de grupos.

México comenzó su participación venciendo 2-0 a Sudáfrica, luego superó 1-0 a Corea del Sur y finalmente se lució con un contundente 3-0 ante Chequia, logrando avanzar a la siguiente ronda con paso perfecto, 9 puntos y sin recibir anotaciones.

Ante este desempeño, Laura León compartió un emotivo mensaje que rápidamente conectó con sus seguidores:

“¡Qué orgullo, mis tesoros hermosos de la selección mexicana. Nos regalaron un partidazo y ese 3-0 contra Chequia nos hace vibrar de alegría a todos. ¡A celebrar en grande, mis vidas! ¡Viva México!” Laura León

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¿Laura León coqueteó con jugadores de la Selección Mexicana?

Aunque el primer mensaje de Laura León fue aplaudido, lo que realmente hizo ruido en redes sociales fue su interacción posterior con sus seguidores, donde dejó ver su característico estilo desenfadado.

Tras recibir comentarios en su publicación, la cantante respondió a uno en particular mencionando directamente a los tres jugadores que se hicieron presentes en el marcador contra Chequia: Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo.

Fue entonces cuando soltó la frase que desató risas y comentarios por todos lados:

“Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo sí saben meterla”. Laura León

Sin perder su esencia, “la Tesorito” logró sacarle una sonrisa a miles de usuarios, quienes no tardaron en reaccionar con emojis de risa, fuego y aplausos, además de respuestas divertidas como “¡pero Laura!” o “ya andamos celebrando de más”.

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¿Quiénes son los jugadores Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo?

Los nombres que Laura León destacó no pasaron desapercibidos, ya que Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo fueron clave en el triunfo de la Selección Mexicana frente a Chequia en el Mundial 2026, al ser los encargados de marcar los goles del 3-0 en ese partido.

Julián Quiñones ha brillado en el ataque gracias a su potencia y definición frente al arco, consolidándose como uno de los jugadores más peligrosos del equipo. Álvaro Fidalgo, por su parte, ha demostrado su talento en el medio campo.

Mateo Chávez, quien también apareció en el marcador, ha sido una de las sorpresas agradables del equipo, ganándose rápidamente el cariño de la afición por su desempeño en la cancha.