Alejandra Guzmán solo tendría una “copia” del cuadro de Silvia Pinal, ¿Qué pasó con el verdadero?

El fallecimiento de Silvia Pinal, suscitado el 28 de noviembre del 2024, no solo causó una profunda conmoción en el pueblo mexicano, también generó dudas sobre el destino de sus bienes, incluyendo el cuadro de la actriz.

Este último se considera como una de las posesiones más valiosas de la familia Pinal, pues fue pintado por el muralista mexicano, Diego Rivera, en 1956.

A finales de enero, los periodistas Ernesto Buitrón y Maxine Woodside informaron que el cuadro había dejado el hogar de Silvia Pinal, tras más de medio siglo, por decisión de Alejandra Guzmán.

Posterior a esto, el propio Luis Enrique Guzmán, hijo de la celebridad, confirmó que la pieza estaba bajo el resguardo de su hermana Alejandra.

Luis Enrique Guzmán “Mi mamá se lo dejó (el cuadro) a Alejandra desde 2004, Ya era de ella. Siempre fue suyo, pero ella por respeto no se lo quiso llevar de la casa de mi mamá en la Ciudad de México”.

Silvia Pinal / Archivo TVNotas

No te pierdas: Luis Enrique Guzmán revela quién conservará la Palma de Oro de Silvia Pinal

¿Qué habría pasado con el cuadro verdadero de Silvia Pinal?

En medio de todo esto, Enrique Guzmán, papá de Alejandra, aseguró en entrevista con diversos medios que su hija solo tendría una “copia” de la reconocida pieza.

Si bien ahondó en muchos detalles, afirmó que su fallecida exesposa había donado el cuadro original al recinto de Bellas Artes, lugar donde se le realizó un emotivo homenaje tras su deceso.

“El cuadro original está en Bellas Artes. Lo que tiene Ale es una copia del cuadro, eso es lo que recibió de parte de Silvia. Silvia había donado ya a Bellas Artes, desde hace mucho tiempo, el cuadro”, puntualizó.

Hasta ahora, los hijos de la considerada por muchos cómo ‘la diva del Cine de Oro mexicano’ no han aclarado lo dicho por el cantante.

Te podría interesar: Alejandra Guzmán celebra su primer cumpleaños sin Silvia Pinal con un emotivo concierto en Cozumel

¿Qué decía Silvia Pinal sobre su cuadro?

En su momento, Silvia Pinal expresó su deseo de heredar el cuadro a sus hijos, Luis Enrique Guzmán, Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel.

Asimismo, consideró donarlo al Museo Diego Rivera, asegurándose de que su descendencia mantuviera los derechos: “Lo voy a dejar a mis hijos… ellos lo dan a la Casa de Diego, pero es de mis hijos, tiene seguro”, dijo.

Cabe destacar que el proceso para la lectura de su testamento aún está en pausa debido al sensible fallecimiento del notario encargado de certificar el documento.

Silvia Pinal

/ Archivo TVNotas

¿Cuál es el costo del cuadro de Silvia Pinal?

De acuerdo con información de diversos expertos en arte, el cuadro de Silvia Pinal estaría valuado entre 58 y 61 millones de pesos. Esto, no solo a que fue una obra del reconocido Diego Rivera, sino también por el gran reconocimiento de la actriz en el ámbito artístico.

Hace algunos años, Silvia confesó que el pintor no le cobró por pintar el cuadro. Según su anécdota, sí tenía la intención de pagarle, pero este le advirtió que, si no aceptaba el regalo, le cobraría una suma exorbitante: “(Me dijo) ‘O no le cobro, o le cobro muchísimo, usted decide’”, manifestó.

Mira: Extrabajador de Silvia Pinal gana demanda; sus hijos deberán pagarle miles de pesos