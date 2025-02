Extrabajador de Silvia Pinal gana demanda; sus hijos deberán pagarle miles de pesos

La familia de Silvia Pinal enfrenta una nueva controversia legal tras perder una demanda laboral interpuesta por Jesús Astillero, un extrabajador del Teatro Silvia Pinal, quien denunció despido injustificado y falta de prestaciones.

Jesús Astillero trabajó en el Teatro Silvia Pinal durante 25 años. En 2023, tras su despido, presentó una demanda laboral argumentando que no recibió liquidación ni prestaciones. Durante el proceso, la familia Pinal solo reconoció un año de servicio, pero tras más de un año de juicio, las autoridades le dieron la razón a Jesús.

Su abogada, Sandra Nava, confirmó que la familia de Silvia Pinal deberá pagarle 400 mil pesos como compensación.

Extrabajador vs Dinastía Pinal: La batalla legal aún no acaba; Efigenia e Iván Cochegrus involucrados

Aunque la demanda laboral concluyó, Jesús Astillero mantiene una denuncia por daño moral contra un miembro de la familia Pinal. La abogada reveló que la familia intentó desprestigiarlo con falsas acusaciones para evitar el pago de su liquidación.

El caso también involucra a Efigenia Ramos e Iván Cochegrus, quienes, según pruebas presentadas, habrían planeado el despido de Astillero.

Este nuevo escándalo legal se suma a la serie de controversias que han rodeado a la familia de Silvia Pinal tras el fallecimiento de la legendaria actriz a finales de 2024.

Hasta el momento ningún miembro de la familia Pinal se ha pronunciado al respecto.

Iván Cochegrus y Efigenia Ramos están involucrados en el despido del trabajador del teatro / Instagram

¿De qué demandó el empleado de Silvia Pinal?

El extrabajador del Teatro Silvia Pinal denunció también a María Elena Rodríguez, la administradora del recinto por despido injustificado y sin liquidación. En entrevistas indicó que había sido víctima de hostigamiento para que detuviera su denuncia ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

El señor habría sido amenazado por ser encarcelado por el delito de violación si no firmaba su renuncia. “Él en su inocencia dice: ‘Pues me voy. Yo no he hecho nada malo′, y como no logran conseguir que firme ya tenían dos patrullas a las afueras del teatro. Incluso le inventaron un delito, un acoso sexual a una menor de edad, lo cual es una verdadero montaje. Resulta que el señor llegó a la cárcel por ese delito que le inventaron. En el ministerio público un policía refirió que escuchó a la menor de edad decirle a su madre que ella no quería levantar cargos en contra del señor porque no le había hecho nada y que ella no estaba de acuerdo”, mencionaron sus abogados.

Según sus representantes legales, el exempleado estuvo dos días en el Reclusorio Oriente; sin embargo, gracias a la investigación y al trabajo de su defensa, lograron demostrar su inocencia y salió libre. También cuentan con una grabación donde se ve al contador de la administración del teatro aceptando que había sobornado a los policías para que se lo llevaran y lo involucraran en ese caso y obligarlo a firmar su renuncia.

