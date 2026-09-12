Hospitalizan de emergencia a María Daniela, vocalista de su Sonido Lasser, y cancelan concierto en Tijuana

Después de que trascendiera información sobre la hospitalización de Lucero Mijares, este 12 de septiembre se dio a conocer que otra personalidad de la música mexicana entró al hospital de emergencia.

Se trata de María Daniela, líder y vocalista de ‘María Daniela y su Sonido Lasser’, cuya hospitalización provocó que su próximo concierto programado tuviera que ser reprogramado debido a sus complicaciones de salud.

¿Qué es lo que se sabe sobre la hospitalización de María Daniela y cómo se encuentra actualmente?

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María Daniela y su Sonido Lasser / Redes sociales

¿Qué pasó con María Daniela y por qué fue hospitalizada de emergencia?

Horas antes de que diera inicio la presentación programada en Tijuana, la agrupación informó a través de redes sociales que no podría presentarse debido a un problema de salud con su vocalista, María Daniela, quien había requerido hospitalización.

Sin embargo, en ese aviso no dieron a conocer la razón por la cual había sido ingresada al nosocomio. Poco después, la cantante publicó en sus redes sociales que se trataba de un virus respiratorio “muy fuerte”.

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¿Qué se sabe sobre el estado de salud de María Daniela?

La propia María Daniela actualizó sobre su estado de salud a través de sus historias de Instagram y dijo que ya se encontraba bien, había salido del hospital y estaba en casa, en reposo y recuperándose.

Asimismo, agradeció los mensajes de apoyo y cariño que le han enviado sus fans y se disculpó con aquellos que habían pagado traslados, hospedajes y accesos para su concierto en Tijuana. También expresó su deseo de volver a encontrarse con ellos en la fecha reprogramada.

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María Daniela actualiza sobre su salud / Instagram

¿Cuándo será el concierto de María Daniela y su Sonido Lasser en Tijuana?

El concierto que estaba programado para el 12 de septiembre en Tijuana fue reprogramado por las complicaciones de salud de María Daniela. La nueva fecha quedó para el próximo 30 de octubre en el mismo lugar, así lo informó la agrupación en el comunicado.

Los boletos de la fecha original serán válidos para la nueva presentación y la boletera también activará el proceso de reembolso para aquellos fans que quieran recuperar su dinero.

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