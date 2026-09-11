Carín León cancela concierto en Las Vegas y famosos explotan vs él, Mariana Botas y Gustavo Adolfo presentes

Lo que parecía una noche de fiesta y celebración para miles de personas, terminó de una manera diferente y decepcionante, luego de que Carín León cancelara su concierto en ‘The Sphere’ de Las Vegas, apenas momenos antes de dar inicio. Famosos presentes hicieron pública su molestia y el cantante ya se defendió. ¿Qué sucedió?

Carín León cancela su concierto horas antes / Instagram

¿Por qué Carín León canceló su concierto en ‘The sphere’ en Las Vegas?

Miles de presentes se encontraban en ‘The sphere’ en Las Vegas, para poder estar presentes en uno de los históricos conciertos de Carín León, en uno de los recintos más importantes actualmente a nivel mundial.

Aunque varios ya se encontraban listos para el momento, todo cambió cuando se anunció que Carín no daría su show, situación que causó molestias y por la que el propio cantantes decidió dar las razones:

No pudimos llegar al evento, tuvimos fallas con los aviones desde el primero nuestra salida estaba programada para 2-3 de la tarde, subimos al avión tuvimos una falla de frenos, mandamos pedir otro avión y llegó entre 4:30 y 5:00 y tuvimos otra falla también de la dirección ahora. Carín León

El anuncio de la cancelación llegó con una fuerte ola de abucheos, mismos que representaban la molestia, decepción y tristeza por parte del público.

El concierto correspondía al cuarto de las siete presentaciones que el intérprete había programado como parte de su primera residencia en este reconocido escenario, situación que llevó a varias figuras del espectáculo a querer formar parte del momento. ¿Quiénes estaban en el lugar?

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Carín León habla de la cancelación de su concierto / IG: carinleonoficial

¿Qué famosos se quejaron por la cancelación del concierto de Carín León?

El anuncio tomó por sorpresa a los asistentes, entre ellos se encontraban Mariana Botas y Gustavo Adolfo Infante, quienes se dijeron sorprendidos y hasta “decepcionados” por la decisión del equipo de Carín León.

Mariana Botas, exparticipante de La casa de los famosos México 2025, había relatado en sus historias de Instagram que se encontraba lista para el gran espectáculo, tras la cancelación del concierto, su reacción fue de visible molestia:

Creánme que estoy triste, enojada y tengo muchos sentimientos encontrados. O sea, ¿neta? ¿neta Carín León? Viene uno hasta Las Vegas a verte y lo cancelas. Muy mal amigo, muy mal. Decepción absoluta. Mariana Botas

Gustavo Adolfo Infante también se encontraba en el lugar, mostró la molestia del público, quienes comenzaban a reaccionar fuertemente:

No conozco la agenda de Carín León, no sé si no venía con tiempo, si venía con tiempo. (...) Hay enojo por parte de la gente. Gustavo Adolfo Infante

Parte del enojo estuvo relacionado con el esfuerzo que implicó para algunos seguidores viajar hasta Las Vegas, así como sus hospedajes y los traslados.

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¿Concierto cancelado de Carín León fue reprogramado?

Como solución, el equipo de Carín León anunció que los boletos correspondientes a la presentación cancelada serán válidos para el 15 de septiembre, pero del 2027, nueva fecha establecida para reponer el espectáculo.

Los seguidores que no puedan acudir en esa fecha tendrán la posibilidad de solicitar un reembolso en el punto donde adquirieron sus entradas, dentro de un plazo de 30 días.

Además, se anunciaron tres nuevas presentaciones para los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2027, cuyas fechas coincidirán con los festejos por la Independencia de México.

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