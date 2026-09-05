¿Jenni Rivera reaparece en concierto de Yuridia? VIDEO en el Estadio GNP desata polémica: “Si era, yo la ví”

Yuridia hizo historia con dos conciertos totalmente agotados en el Estadio GNP Seguros, pero hubo un instante que terminó robándose la conversación en redes sociales. Mientras la cantante rendía homenaje a algunas de las figuras más importantes de la música mexicana, un video captado entre el público provocó cientos de comentarios y hasta teorías divertidas sobre una supuesta aparición de Jenni Rivera. ¿Nos visitó la Diva máxima?

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Yuridia / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó en el concierto de Yuridia en el Estadio GNP Seguros y por qué fue histórico?

Yuridia logró uno de los momentos más importantes de su carrera al presentarse por primera vez en el Estadio GNP Seguros. La cantante reunió a más de 54 mil personas en un espectáculo que confirmó el gran momento que vive dentro del regional mexicano.

Desde los primeros minutos de la noche, la exacadémica dejó claro que estaba viviendo un sueño. Incluso confesó que le costaba creer lo que estaba ocurriendo frente a ella al observar un recinto completamente lleno.

“¿Acaso es un sueño o sí estoy verdaderamente en el Estadio GNP esta noche?”, expresó emocionada antes de agradecer a los fanáticos que viajaron desde distintas partes del país para acompañarla.

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¿Qué canciones cantó Yuridia en su concierto sold out en el Estadio GNP?

El repertorio de Yuridia recorrió más de 20 años de trayectoria e incluyó temas que marcaron distintas etapas de su carrera. Canciones como “Ángel”, “Ya te olvidé”, “Lo que son las cosas”, “Como yo nadie te ha amado” y “Brujería” fueron coreadas por miles de asistentes.

La intérprete también sorprendió al rescatar temas que tenía tiempo sin interpretar en vivo, provocando una fuerte carga de nostalgia entre sus seguidores más fieles.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando interpretó “Ángel”, canción que la dio a conocer en La Academia y que, dos décadas después, volvió a ser cantada por miles de personas al unísono.

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¿Por qué dicen que Jenni Rivera apareció en el concierto de Yuridia en el Estadio GNP?

Durante uno de los momentos más especiales del espectáculo, Yuridia rindió homenaje a grandes figuras de la música mexicana, entre ellas Jenni Rivera, Selena y Juan Gabriel. El tributo provocó una fuerte respuesta del público.

Fue entonces cuando un video compartido en redes mostró a una mujer cantando con enorme entusiasmo desde una de las zonas más alejadas del recinto. La aficionada interpretaba las canciones con tanta emoción que llamó la atención de quienes estaban cerca.

La grabación se hizo viral cuando un usuario bromeó diciendo que la mujer parecía la propia Jenni Rivera “haciéndose presente” durante el concierto. La ocurrencia desató una ola de comentarios y memes entre los asistentes y usuarios de Internet.



“Jajaja, pensé que sí”

“Sí era Santa Jenni, yo la vi”

“Jajajaja, yo esperando la silueta o el espíritu y sales con esto”

“Eso es disfrutar al máximo el concierto, mis respetos para la señora”

“Hermosa nuestra patrona del regional”

Desafortunadamente, la Diva de la Banda no nos visitó ni por error, pero la mujer que protagonizó el video terminó representando a miles de fanáticos al cantar cada canción con toda la emoción y entregarse por completo al concierto de Yuridia.

Así fue la supuesta aparición de Jenni Rivera: