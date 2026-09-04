¡Alejandro Fernandez regresa a los escenarios! Tras anunciar retiro temporal, se presentará en el Festival Arre

Hace algunas semanas, Alejandro Fernández preocupó a sus fans al revelar que enfrentaba un problema serio de salud mental, con ansiedad y depresión.

La revelación tuvo mayor impacto cuando anunció que se tomaría un breve descanso de su carrera musical para enfocarse en su bienestar emocional.

Sin embargo, esa pausa está por terminar, ya que ‘el Potrillo’ está listo para regresar a los escenarios muy pronto. ¿Cuándo será su próximo concierto?

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Alejandro Fernández. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Alejandro Fernández anunció un retiro temporal de los escenarios?

Alejandro Fernández se sinceró sobre la difícil situación personal que atraviesa y explicó que debido a cuestiones relacionadas con su salud mental y emocional, tomó la decisión de hacer una pausa temporal en su carrera artística para concentrarse en su bienestar y pasar tiempo de calidad con su familia.

‘El potrillo’ reveló que actualmente enfrenta episodios de ansiedad y depresión; sin embargo, aseguró que ya cuenta con tratamiento y atención profesional para hacer frente a esta etapa.

Por ello, el descanso que se dio de toda su actividad musical fue para darle foco a su tratamiento y atender su salud mental.

“De repente pues sufro mucho de depresiones y de ansiedades, pero pues yo creo que debe ser normal, ¿no?” Alejandro Fernández

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¿Cuándo y dónde será el próximo concierto de Alejandro Fernández?

El hijo de don Vicente Fernández regresará a los escenarios más pronto que tarde, tan pronto como el próximo domingo 6 de septiembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.

‘El Potrillo’ forma parte del cartel del Festival ‘Arre’, que reúne a varios artistas del regional mexicano. Este año, aparecen nombres como Banda MS, Gabito Ballesteros, Los Tucanes de Tijuana, El Mimoso, entre muchos otros.

Alejandro Fernández estará en el escenario principal y su show comenzará a las 10:35 de la noche.

Cabe señalar que en el evento uno de los grandes atractivos será la Pista de Baile por Tecate, la más grande del festival, pensada para que nadie se quede fuera de la fiesta. En este espacio, los asistentes podrán disfrutar y demostrar sus mejores pasos al ritmo de la música regional mexicana.

Inspirada en las tradiciones y el estilo que caracterizan a este género, la experiencia invitará a todos los compas a ponerse las botas y el sombrero, dejarse llevar por la música y hacer de la pista uno de los principales puntos de encuentro de ARRE Pepsi Black 2026.

Por otro lado, “De la Fábrica al Festival” llevará la frescura de Tecate directamente al corazón de ARRE Pepsi Black 2026. Esta experiencia ofrecerá a los asistentes la oportunidad de disfrutar una cerveza sumamente fresca, servida a -2 °C y con menos de 24 horas de haber sido producida, prácticamente directo de la fábrica al festival.

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¿Cómo se encuentra Alejandro Fernández tras hablar de sus problemas de salud mental?

Desde que habló de sus padecimientos, Alejandro Fernández comentó que ya recibía tratamiento y estaba en un contacto muy cercano con los médicos y especialistas.

Aunque recientemente no ha dado entrevistas o ha revelado detalles de cómo ha evolucionado, su regreso a los escenarios es una buena noticia para sus fans, pues indica que está en buenas condiciones para darle continuidad a su carrera.

‘El potrillo’ regresa a los escenarios después de ‘La serenata más grande del mundo’ y su presentación en la inauguración del Mundial 2026.

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