Alejandro Fernández enciende las alarmas; revela que padece terrible enfermedad: ¿cuál es su estado de salud?

Semanas después de su presentación en el partido inaugural de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, Alejandro Fernández abrió su corazón y habló sobre un tema sensible de su vida personal: su salud mental.

En un breve encuentro con medios de comunicación, “el Potrillo” habló sobre el éxito de sus recientes presentaciones en vivo, pero también reveló que enfrenta episodios de depresión y ansiedad, además de compartir cómo ha trabajado para sobrellevar esta etapa. ¿Cómo lo platicó? Aquí te contamos.

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Alejando Fernández. / Facebook: Alejandro Fernández

¿Qué dijo Alejandro Fernández sobre la depresión y ansiedad que enfrenta?

El cantante fue interceptado en el aeropuerto cuando se dirigía hacia unas vacaciones con su pareja, Karla Laveaga, y durante la breve conversación habló sobre la depresión y ansiedad que ha enfrentado en los últimos años.

Al mismo tiempo que ha vivido el duelo por la muerte de su padre, Vicente Fernández, “el Potrillo” trabaja día a día para sobrellevar su vida con episodios de ansiedad y depresión, y así lo habló abiertamente con los medios de comunicación.

De repente pues sufro mucho de depresiones y de ansiedades, pero pues yo creo que debe ser normal, ¿no?” Alejandro Fernández

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Alejandro Fernández recalcó la importancia de la salud mental. / IG: @alexoficial

¿Cómo enfrenta Alejandro Fernández sus problemas de ansiedad y depresión?

El cantante compartió que trabaja de cerca con médicos y especialistas que le han brindado tratamiento para sobrellevar su situación, y aprovechó el momento para enviar un mensaje sobre la importancia de atender la salud mental, buscar apoyo profesional y no minimizar estos padecimientos.

“Si sienten alguna necesidad, que no les dé pena, que se quiten esos tabúes, porque es súper serio. Creo que es de los problemas más fuertes que tenemos en México” Alejandro Fernández

Alejandro considera que los trastornos emocionales representan una de las principales problemáticas que afectan a la población en México y señala que, debido a los prejuicios y estigmas que aún existen alrededor de la salud mental, muchas personas no reciben el tratamiento adecuado.

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¿Cuáles son los planes de Alejandro Fernández en su vida personal y artística?

Durante la misma conversación con los medios, Alejandro Fernández expresó su agradecimiento por el recibimiento del público en la Glorieta de la Minerva, donde reunió a más de 270 mil personas durante “La Serenata Más Grande del Mundo”.

Además, se mostró ilusionado por fortalecer su relación con Karla Laveaga y por la posibilidad de contraer matrimonio. Sin embargo, señaló que, lejos de una gran celebración, le gustaría que la boda se llevara a cabo en una ceremonia íntima, únicamente en compañía de su familia y amigos más cercanos.

“Sería una ceremonia con la pura familia, mis hijos y nada más.” Alejandro Fernández

Con estas declaraciones, el cantante abrió un poco más su vida personal y dejó ver aspectos que van más allá de los escenarios. Este momento llega poco después de que, hace unas semanas, Alejandro Fernández compartiera la muerte de su perro y compañero “Kush”, una pérdida que también marcó su entorno emocional reciente.

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