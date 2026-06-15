¿Camila Fernández en pleito con la dinastía? Se sincera sobre el álbum tributo a Vicente Fernández, su abuelo

Después de que Camila y Alex Fernández se vieron involucrados en un supuesto distanciamiento con su papá, Alex Fernández, la joven se sinceró sobre su sentir tras haber quedado fuera del álbum tributo a su abuelo, Vicente Fernández. ¿Qué está pasando dentro de la dinastía? Te contamos los detalles.

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Camila Fernández se sincera sobre su supuesto distanciamiento con la dinastía Fernández. / Redes sociales

¿Por qué se dice que Camila y Alex Fernández están alejados de la dinastía?

Camila y Alex Fernández se vieron involucrados en rumores de un supuesto distanciamiento con su papá durante su participación en el programa Juego de voces, donde estuvieron acompañados por su mamá en una de las emisiones.

Sin embargo, en una entrevista con TVNotas, una fuente cercana a la familia reveló toda la verdad y aseguró que existe cierta preferencia del ‘Potrillo’ por su hija Camila, pero la relación entre todos sigue intacta.

“Obviamente entiende que las mujeres siempre son las consentidas de los papás”, contó la fuente; además, dejó claro que Alex y su papá se frecuentan en fechas especiales, pero fuera de eso no existe mucha comunicación.

Sin embargo, más allá de la relación entre Alejandro Fernández y sus hijos, un tema que ha causado gran controversia es que tanto Alex como Camila no formaron parte del álbum tributo a su abuelo. ¿Están alejados de la dinastía?

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Camila y Alex Fernández en Juego de Voces 2026. / Redes sociales

¿Quién realizó el álbum tributo a Vicente Fernández?

El pasado 14 de mayo salió a la luz el álbum ‘Tributo al rey de la banda’, una producción que busca honrar el legado de Vicente Fernández. Pese a que la producción estuvo a cargo de Vicente Fernández Jr., quedaron fuera las voces de Camila y Alex Fernández.

En el material discográfico que cuenta con el talento de Eden Muñoz, Yuri, Christian Nodal y Ángela Aguilar, situación que generó polémica desde su lanzamiento por la participación de la integrante de la dinastía Aguilar.

Incluso, Alex Fernández reaccionó al dueto de Ángela Aguilar con su abuelo a través de un contundente comunicado en el que se deslindó de la producción: “Quiero aclarar que no tengo nada que ver con la producción del homenaje a mi abuelo ni con las colaboraciones de ese disco”, escribió en su cuenta de Instagram.

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El primogénito de Vicente Fernández fue el encargado de su álbum tributo. / Foto: Redes sociales

¿Camila Fernández confirma distanciamiento con su familia tras no ser parte del álbum tributo a su abuelo?

Desde el comunicado de Alex Fernández y su supuesta rivalidad con Ángela Aguilar, el tema parecía haber quedado fuera de la familia, pero una reciente declaración de Camila Fernández revivió la polémica.

De acuerdo con la hija de Alejandro Fernández, desconoce las razones por las que está fuera y tampoco se está preparando para un nuevo proyecto con la familia, pero le desea lo mejor a su tío Vicente Fernández Jr.

“No, en la segunda edición no, pero que le vaya muy bien en todo lo que hace. Le deseo lo mejor”. Camila Fernández

Finalmente, al ser cuestionada sobre posibles rencillas con la familia, Camila Fernández eligió ser tajante con el tema y señalar: “Nosotros no controlamos nada de eso; yo la verdad estoy muy ocupada haciendo otras cosas de mi carrera, de mi disco y mi gira”.

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