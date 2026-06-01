Alejandro Fernández preocupa por el color de su lengua en pleno concierto ¿problema de salud o falta de higiene?

Alejandro Fernández volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, pero esta vez no por los rumores de celos hacia su hijo, Alex Fernández. Un video grabado durante uno de sus recientes conciertos encendió las alarmas entre sus seguidores al mostrar un inusual tono verdoso en su lengua. Mientras algunos internautas se preocuparon por un posible problema de salud, otros creen que todo podría tratarse de un efecto visual provocado por la iluminación del escenario o algo que consumió antes de salir a cantar.

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Alejandro Fernández / Redes sociales

¿Por qué la lengua de Alejandro Fernández se volvió viral en redes sociales?

Cuando parecía que Alejandro Fernández seguía recibiendo muestras de apoyo tras la muerte de su perrito, un inesperado detalle captado durante su gira terminó colocándolo nuevamente en el centro de la conversación en redes sociales.

Durante una presentación en Centroamérica, varios asistentes grabaron al cantante mientras interpretaba algunos de sus éxitos. Sin embargo, un detalle llamó inmediatamente la atención: cuando abrió la boca, su lengua parecía tener una tonalidad verdosa y una textura poco habitual.

La cuenta de La tía Sandra fue una de las que impulsó la conversación al publicar:

“Imágenes sensibles. La lengua del ‘Potrillo’, Alejandro Fernández se hace viral. ¿Qué le pasó? Las imágenes fueron grabadas esta semana durante su gira ‘De rey a rey’ en Centroamérica”. La tía Sandra

A partir de ahí, las teorías se multiplicaron.

⚠️ IMÁGENES SENSIBLES ➖ La lengua del potrillo ALEJANDRO FERNÁNDEZ se hace viral 😳😳😳



¿QUÉ LE PASÓ? 😱👅



Las imágenes fueron grabadas esta semana durante su gira “De rey a rey” en centroamérica.



ALEJANDRO FERNÁNDEZ está listo para encabezar la ceremonia de inauguración de… pic.twitter.com/XY18OviEgO — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) May 31, 2026

¿Alejandro Fernández está enfermo? Esto es lo que especulan usuarios en redes

Las imágenes virales de la lengua de Alejandro Fernández provocaron preocupación inmediata entre algunos seguidores del cantante. En redes sociales, cientos de usuarios comenzaron a preguntarse qué le pasó al intérprete luego de que se observara la lengua del intérprete lucía cubierta por una especie de capa blanquecina o verdosa, lo que llevó a especular sobre posibles problemas bucales.

Entre las hipótesis más comentadas aparecieron desde una acumulación de bacterias y residuos alimenticios hasta una posible infección por hongos. Incluso hubo quienes relacionaron la apariencia con algún padecimiento médico.

Sin embargo, también surgió otro grupo de personas que pidió no sacar conclusiones apresuradas. Según ellos, el efecto podría haber sido provocado por la iluminación del escenario, especialmente porque en varios momentos del video el cuello y parte del rostro del cantante parecen adquirir una tonalidad similar.

Alejandro Fernández en concierto.

¿Qué enfermedad podría causar el extraño color de la lengua de Alejandro Fernández?

Las especulaciones sobre la extraña apariencia de la lengua de Alejandro Fernández llegaron a tal nivel que el médico cirujano Eduardo Cardona decidió analizar públicamente el caso.

“Algunas complicaciones estéticas pueden causar o agravar este problema (...) vemos que su lengua parece tener una capa blanquecina o amarillenta, muchos odontólogos especulan si es lengua saburral, candidiasis oral, xerostomía, mala higiene o cualquier otra condición de la cavidad oral”, explicó.

En redes preocupó la salud de Alejandro Fernández por su lengua.

El especialista agregó que ciertos tratamientos estéticos como el bótox podrían influir indirectamente en este tipo de situaciones al modificar la producción de saliva.

Según detalló, cuando la boca pierde parte de sus mecanismos naturales de limpieza pueden generarse cambios visibles en la superficie de la lengua e incluso aumentar el riesgo de infecciones. No obstante, aclaró que sin una valoración médica directa resulta imposible determinar qué ocurre realmente.

¿Qué respondió Alejandro Fernández tras la polémica de su lengua?

Hasta ahora, Alejandro Fernández ha optado por guardar silencio.

El cantante no ha emitido ningún comunicado ni ha reaccionado públicamente a las especulaciones que circulan en redes sociales. Tampoco ha suspendido presentaciones ni ha mostrado señales de que exista algún problema que afecte su gira.