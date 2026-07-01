Alejandro Fernández anuncia retiro temporal de la música tras revelar problemas de salud mental; así lo dijo

Alejandro Fernández, “el Potrillo”, ha estado en el centro de la conversación en el mundo del espectáculo luego de su participación en la inauguración del Mundial 2026 y en “La serenata más grande del mundo”. Ahora, el hijo de Vicente Fernández vuelve a ser noticia después de revelar que se tomará un descanso temporal de la música debido a una situación personal relacionada con su salud emocional. ¿Qué fue lo que dijo el cantante? Aquí te contamos.

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Alejandro Fernández. / Foto: Redes sociales

¿Por qué se retira Alejandro Fernández de los escenarios?

Durante un encuentro con medios de comunicación, Alejandro Fernández habló sobre la complicada etapa personal que atraviesa, debido a temas de salud y reveló que ha decidido hacer una pausa temporal en su carrera artística para enfocarse en su bienestar emocional.

“El Potrillo” explicó ante las cámaras que actualmente enfrenta episodios de ansiedad y depresión; sin embargo, aseguró que ya recibe tratamiento y atención profesional para afrontar esta situación.

“De repente pues sufro mucho de depresiones y de ansiedades, pero pues yo creo que debe ser normal, ¿no?” Alejandro Fernández

El cantante también aprovechó para enviar un mensaje a todas las personas que atraviesan momentos similares, invitándolas a hablar sobre su salud mental sin prejuicios y buscar ayuda profesional cuando sea necesario, pues destacó que se trata de un tema serio que debe recibir la misma importancia que cualquier otro aspecto de la salud.

“Si sienten alguna necesidad, que no les dé pena, que se quiten esos tabúes, porque es súper serio. Creo que es de los problemas más fuertes que tenemos en México” Alejandro Fernández

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Alejandro Fernández. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Alejandro Fernández sobre la depresión y ansiedad que enfrenta?

Anteriormente, el cantante ya había revelado que atravesaba una crisis de salud mental, principalmente a causa del fallecimiento de su padre, Vicente Fernández.

Ahora, el jaliscience confesó que todavía lidia con estos padecimientos, pero que ya trabaja en ello de cerca con médicos y especialistas que le han dado el tratamiento adecuado para su situación.

Alejandro comentó que estos trastornos emocionales afectan a una gran parte de la población en México y que, debido a los prejuicios y falta de atención que existen alrededor de la salud mental, muchas personas no se atienden.

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¿Cuándo fue la última presentación en vivo de Alejandro Fernández?

Después de su aparición en el partido inaugural del Mundial 2026, Alejandro Fernández se presentó por última vez en el magno concierto que se conoció como “La serenata más grande del mundo”, que contó con más de 270 mil asistentes.

“Muy agradecido con mi tierra, con Jalisco, siempre. Que desde un principio me abrió las puertas y ha sido una de mis mejores plazas.” Alejandro Fernández

Este concierto gratuito fue el 25 de junio en la Glorieta de la Miverva en Guadalajara, Jalisco y contó con la presencia de artistas reconocidos en la música regional como Alfredo Olivas, Julión Álvarez, y los hijos de “el Potrillo": Álex y Camila Fernández.

El pasado mes de junio, Alejandro Fernández encendió los rumores sobre un posible problema de salud por una extraña coloración en su lengua que generó preocupación.

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