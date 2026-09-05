¡Lolita Cortés aparece en pleno concierto de Yuridia en el Estadio GNP! Reviven pleitazo de ‘La Academia’: VIDEO

Días después de que Yuridia denunciara que estaba siendo acosada afuera de su domicilio, la cantante tuvo un regreso triunfal a los escenarios con un par de conciertos memorables en la Ciudad de México.

Sus presentaciones estuvieron llenas de sus mayores éxitos, pero hubo un momento en particular que tomó por sorpresa a los asistentes y que, posteriormente, se hizo viral en redes sociales.

Y es que, por unos segundos, apareció Lolita Cortés, una figura clave en la carrera de Yuridia debido a las fuertes críticas que le hizo durante su participación en ‘La Academia’. ¿Cómo fue el momento?

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Yuridia / FB: Yuridia Flores

¿Qué pasó entre Yuridia y Lolita Cortés en ‘La academia’?

Yuridia y Lolita Cortés tienen una historia que se remonta a la cuarta generación de ‘La academia’, en 2005, cuando la cantante participó en el reality.

Lolita Cortés formó parte del panel de críticos y no dudó en cuestionar las presentaciones de Yuridia en distintas ocasiones. La cantante recibió fuertes comentarios sobre su desempeño, aunque con el paso de los años ha reconocido que esas críticas también fueron parte importante de su formación artística.

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Yuridia y Lola Cortés / Redes sociales

Lolita Cortés aparece en concierto de Yuridia y recuerda sus fuertes críticas

Yuridia se convirtió en la primera mujer mexicana en llenar en dos ocasiones el foro más grande de espectáculos en la Ciudad de México, y lo hizo a lo grande, recordando algunos de los momentos más importantes de su carrera.

El concierto comenzó precisamente con una referencia a sus inicios en ‘La academia’ y a las críticas de Lolita Cortés. En el intro, Yuridia aparecía platicando con una mujer que leía el tarot, a quien le comentaba que sería como Valeria Lynch.

La sorpresa llegó cuando la tarotista descubrió su rostro y reveló que en realidad era Lolita Cortés, quien miró a la cámara y aseguró que no sería como Valeria Lynch, sino que sería Yuridia.

El momento sorprendió y conmovió al público, pues recordó aquella temporada de ‘La Academia’ y la manera en que Lolita Cortés, conocida como ‘La jueza de hierro’, fue una figura importante en los primeros pasos de Yuridia. Con este gesto, la cantante también le dio su lugar a quien forma parte de uno de los episodios más importantes de su carrera.

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¿Yuridia y Lola Cortés ya hicieron las paces?

Por mucho tiempo se habló de un conflicto personal entre ambas personalidades, luego de las críticas que Lolita hacía a Yuridia en ‘La academia’.

En entrevista para ‘Venga la alegría’, Lola Cortés fue cuestionada sobre si ya había hecho las paces con Yuridia; a lo que respondió que cuando ella fue directora de ‘La academia’, se reencontraron y se dieron un abrazo sin decir palabras, lo que fue un momento de reconciliación entre ellas.

“Alguna vez estando yo como directora de ‘La academia’, nos acercamos, nos dimos un abrazo y sin decir palabras, se acabó. Yo creo que en ese abrazo dijimos todo” Lolita Cortés

Hace un tiempo, se dijo que los exparticipantes de ‘La academia’ estaban distanciados y ya no se hablaban más. Pero es una realidad que yuridia sigue triunfando en el mundo de la música.

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