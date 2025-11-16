¿Indirecta para Ángela Aguilar? El discurso de Carin León en los Latin Grammy que encendió las redes

La noche de los Latin Grammy dejó varios momentos que desataron conversación en redes, pero pocas escenas generaron tanta atención como el discurso de Carin León al recibir el premio a Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por “Palabra de To’s (Seca)”.

La situación captó aún más fuerza porque ocurrió en la misma semana en que Ángela Aguilar inició su gira “Libre corazón” en Estados Unidos, donde habló del legado de su familia y afirmó que los Aguilar “abrieron la puerta a todos los cantantes de la música mexicana”. ¿Qué fue lo que dijo Carin León? Aquí te contamos.

Exesposa de Carin León habla de su divorcio / Redes sociales

¿Qué dijo exactamente Carin León en los Latin Grammy y por qué generó debate?

En un video subido por Javier Ceriani, el fragmento de la ceremonia, Carin León subió al escenario para recibir su premio y ofreció un discurso en el que agradeció a figuras clave para la evolución de la música. Mencionó a José Alfredo Jiménez, Pedro Infante, Javier Solís, Freddie Mercury, Michael Jackson y Elvis Presley. Al inicio, señaló que su gratitud era también para quienes habían influido “indirectamente” en su camino artístico.

“Quiero agradecer a todas las personas que han hecho esto posible indirectamente… al maestro José Alfredo Jiménez, Pedro Infante, Javier Solís, Freddie Mercury, Michael Jackson, Elvis Presley… que hicieron y nunca se imaginaron en lo que iba a terminar la música mexicana y en lo que íbamos a terminar nosotros. ¡Que viva la música!” Carin León

Este fragmento comenzó a circular rápidamente en plataformas sociales, donde algunos usuarios se preguntaron si la palabra “indirectamente” tenía algún subtexto. La reacción se produjo principalmente porque, en días recientes, el nombre de Ángela Aguilar había sido tendencia por diversos temas relacionados con su relación con Christian Nodal, sus declaraciones sobre la tradición familiar y el arranque de su nueva gira.

Carin León en los Latin Grammy 2025 / Captura de pantalla

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre su familia durante el inicio de su gira en Texas?

El pasado 7 de noviembre, Ángela Aguilar arrancó su gira “Libre corazón” en Irving, Texas. Antes del concierto, las plataformas de boletaje mostraban amplia disponibilidad de entradas, lo que provocó conversaciones sobre la asistencia esperada. Meses atrás, reportes señalaron estrategias especiales de venta, como paquetes de cuatro boletos y facilidades de pago.

Durante una pausa del concierto, Ángela dedicó un mensaje a su público y habló nuevamente del legado de su familia. Mencionó a Flor Silvestre, Antonio Aguilar y a su padre, Pepe Aguilar:

“El respeto que se merece, porque mis abuelos y mi papá fueron unos señorones. Nos abrieron la puerta a todos los cantantes de la música mexicana... Yo sé que parezco disco rayado hablando de mi familia, pero ustedes no saben lo profundamente orgullosa que me siento de tener este legado” Ángela Aguilar

Además, reiteró su orgullo por interpretar canciones relacionadas con el repertorio de su familia. La cantante señaló que, aunque no tuvo injerencia en haber nacido dentro de su linaje, sí puede honrarlo a través de su trabajo.

Ángela Aguilar arranca su gira “Libre corazón tour” / IG: laboconaaa y canva

¿Por qué los usuarios relacionaron lo que dijo Carin León con lo que declaró Ángela Aguilar en su ‘Libre corazón tour’?

La conversación digital surgió principalmente por la cercanía temporal entre el discurso de Carin León en los Latin Grammy y las declaraciones de Ángela Aguilar en su concierto. En redes, algunos usuarios retomaron frases de ambos artistas y comenzaron a interpretarlas en contraste, aunque no existe evidencia de que uno haya respondido al otro.

El tema ya era objeto de debate dentro de sus comunidades de seguidores, quienes analizaban desde la asistencia al concierto hasta la participación de Christian Nodal en un video donde la acompaña antes de salir al escenario.

Por otro lado, Carin León mencionó únicamente a artistas que influyeron de manera histórica y artística en la escena musical. Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha emitido declaraciones que conecten directamente un discurso con el otro.

