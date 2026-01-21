Carín León suspende conciertos en México tras contraer fuerte enfermedad: ¿Cuál es su estado de salud?

El cantante de música regional mexicana Carín León anunció la suspensión de dos de sus presentaciones programadas, tras ser diagnosticado con una fuerte enfermedad. La noticia fue confirmada en sus redes sociales, en el que también se dieron a conocer las nuevas fechas para los conciertos afectados. ¿Cuál es su estado de salud?

¿Cuáles fueron los conciertos de Carín León que se suspendieron?

Los conciertos de Carín León originalmente programados para el jueves 22 y viernes 23 de enero de 2026 en el Palenque de la Feria de León serán reprogramados. Según el comunicado, las nuevas fechas son:



Concierto del 22 de enero → jueves 5 de febrero

Concierto del 23 de enero → viernes 6 de febrero

El equipo de Carín León enfatizó que los boletos previamente adquiridos seguirán siendo válidos para las nuevas fechas, por lo que los asistentes no necesitarán realizar cambios ni comprar entradas adicionales.

“ Los boletos adquiridos previamente seguirán siendo válidos de acuerdo a las fechas correspondientes indicadas ”, se lee en el mensaje difundido a través de las redes sociales del cantante.

Carín León cerró su tour “Boca chueca” en el Estadio GNP Seguros, 7 de diciembre de 2024 / Francisco Mancera / TVNotas

¿Qué enfermedad padece Carín Léon, por la que suspendió sus conciertos?

El intérprete mexicano, Carín León, se encuentra actualmente en proceso de recuperación tras haber sido diagnosticado con dengue , una enfermedad transmitida por mosquitos que puede generar fiebre alta, dolor muscular y complicaciones en casos graves.

Según el comunicado oficial, Carín León está siguiendo estrictamente las indicaciones médicas para recuperarse lo más pronto posible y poder retomar sus presentaciones sin comprometer la calidad de los shows.

El equipo del cantante también subrayó que con la decisión de posponer los concierto, se buscó minimizar el impacto para los fans mientras se garantiza la seguridad del artista y la experiencia de los asistentes.

¿Quién es Carín León y cuáles son sus canciones más famosas?

Carín León creció en Hermosillo, Sonora, dentro de una familia con una fuerte tradición musical. Influenciado por géneros como la banda sinaloense, la música norteña y la ranchera, los cuales más adelante marcarían su trayectoria artística.

Inició su carrera profesional integrándose a diversos grupos locales en Sonora, donde poco a poco se destacó por su voz potente y su estilo único, ganando reconocimiento en la escena musical.

Más allá de su faceta como cantante, Carín León también se ha consolidado como compositor, participando en la creación de sus propias canciones y colaborando con otros artistas del género, lo que le ha permitido enriquecer su repertorio y mantenerse vigente en la industria musical.

Algunas de sus canciones más conocidas son:



“Tú”,

“Según quién”,

“Me la aventé”,

“El amor de mi vida” y,

“Quédate con él”.

