Mamá de Kimberly ‘la Más Preciosa’ hospitalizada de emergencia; se sometería a una cirugía, reportan

Tras el rumor de su posible ingreso a ‘La granja VIP 2026’, Kimberly ‘la Más Preciosa’ enciende las alarmas al confirmarse que su madre fue hospitalizada de emergencia. Según se reporta, el motivo sería una cirugía. Te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

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Kimberly ‘la Más Preciosa’ habló del estado médico de su mamá / Redes sociales

El estado de salud de la mamá de Kimberly ‘la Más Preciosa’ HOY, 8 de septiembre

A través de redes sociales, un internauta identificado como ‘La avocate perdida’ pidió oraciones para doña Martha, la mamá de Kimberly ‘la Más Preciosa’. Señaló que, presuntamente, la señora estaba enfrentando complicaciones de salud y actualmente se encontraba hospitalizada en espera de una cirugía urgente.

“Les pido una oración para la mamá de Kimberly. Va llegando al hospital. Les pido ya para que la atiendan, que ya la operen pronto y que todo salga bien. Les pido una oración por doña Martha. La quiero mucho. Me está diciendo que ya está llegando a urgencias”, indicó.

No dio detalles sobre la intervención quirúrgica y solo se limitó a decir que se solidariza con la influencer, a quien le deseó todo lo mejor en estos momentos tan complicados.

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Dicen que la mamá de Kimberly ‘la Más Preciosa’ será operada de emergencia / Redes sociales

¿Qué dijo Kimberly ‘la más Preciosa’ sobre la salud de su mamá?

Horas antes de que se diera a conocer la información, Kimberly ‘la más Preciosa’ compartió un video en el que se le puede ver bailando con su mamá. En el post, colocó un mensaje confirmando que la señora estaba hospitalizada.

No quiso mencionar los motivos y solo manifestó tener esperanza de que su progenitora se recupere pronto y pueda volver a casa.

“Vas a estar bien, madre, sólo es tener paciencia y tú eres valiente. Pronto te pararás de esa cama de hospital en la que te dejé hoy para poder bailar los caminos de la vida. Te quiero yo es contigo y te espero aquí en casa”. Kimberly ‘la más Preciosa’

Anteriormente, la exintegrante de ‘las Perdidas’ ha comentado que su progenitora padece demencia senil y tiene problemas en los riñones. Contó que ella y el resto de su familia han estado muy al pendiente de esta situación.

“Chayo (mi hermana), pues como yo, nos quejamos de mi mamá y todo, pero pues es lo que dice Chayo: ‘Tenemos que amarrárnosla’, porque ahora sí que cuando nos dijeron: ‘La van a dializar’. Chayo y yo pues sí nos agüitamos y todo, pero imagínense ella sin ver, con su modo y dializada”, expresó en 2023.

¿Cómo es la relación entre Kimberly ‘la más Preciosa’ y su mamá?

En múltiples ocasiones, Kimberly ‘la Más Preciosa’ ha reconocido que la relación con su madre es complicada. De acuerdo con la influencer, siempre ha tratado de apoyar a su mamá y estar para ella en todo momento.

No obstante, y de acuerdo con su versión, la señora no valora su esfuerzo, algo que provoca discusiones constantes entre ellas. Pese a esto, Kim ha dejado claro que ama a su madre y que siempre la ayudará en lo que necesite.

“Mi mamá no comprende y es lo que me duele, que a veces pues uno hace todo por ellos y a veces los papás no valoran y está bien hermana uno no es nadie para juzgar, ni mucho menos la gente que les digo, ahorita me da tristeza por lo que les digo, pero es mi madre, pero ni modo de ponerme a pelear, a discutir con ella, que sí lo hago, pero tampoco la puedo cachetear, tampoco la puedo empujar y salirme”, puntualizó.

Los fans han aplaudido a la creadora de contenido por el gran amor y lealtad que le tiene a su familia, principalmente a su madre. Y es que muchos internautas recordaron que, en su momento, Kimberly le regaló, entre otras cosas, una casa a su mamá.

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