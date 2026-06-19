Ex de Kimberly ‘La más preciosa’ estrena nueva novia; lo critican por polémica declaración de amor: FOTO

Han pasado varios meses desde que Kimberly ‘La más preciosa’ y su esposo, Óscar Barajas, se divorciaron. No obstante, ambos vuelven a ser tendencia después de que él presumiera su nuevo romance. ¿Ya reaccionó la exPerdida? Te contamos lo que se sabe.

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¿Por qué Kimberly ‘la Más Preciosa’ y Óscar Barajas se divorciaron?

Fue en diciembre de 2023 que Kimberly ‘La más preciosa’ y Óscar Barajas se casaron en León, Guanajuato. Al principio todo iba bien, pero con el tiempo empezaron los problemas. Y es que hubo varias idas y venidas entre ellos.

En enero de 2025, Óscar contó a TVNotas que se separaría de Kimberly debido a “infidelidades, humillaciones y maltratos físicos”. No obstante, después se reconciliaron y él aseguró que habría ciertos cambios en su relación. Mencionó que, entre otras cosas, tendrían un matrimonio abierto.

En agosto de ese mismo año, la influencer hizo una transmisión en vivo anunciando que el divorcio era inminente. Según su versión, la causa fueron los problemas de confianza que había entre ellos. Y es que, aparentemente, él siempre le creyó que le era infiel.

“A él no lo abandoné, que se haga su novela. Él siempre creyó a la gente lo que le decían y quería que yo aceptara cosas que yo no hacía, comadres. Mi conciencia está tranquila, no tengo nada que estar alegando. Le dije: ‘sabes qué, entonces créele a la gente y no me creas a mí’. Para no hacerme la vida imposible, dejé que se hiciera su novela y me dijo que se iba a ir con su mamá”, relató.

Cabe mencionar que, a principios de año, Kimberly admitió que no descartaba la reconciliación con él, principalmente después de que se desmintiera su presunta paternidad. Sin embargo, ya no se supo más.

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Kimberly ‘la Más Preciosa’ y Óscar Barajas se divorciaron en 2025 / Redes sociales

Exesposo de Kimberly ‘La más preciosa’ confirma nueva relación

A través de redes sociales, Óscar Barajas, quien hace poco estuvo en polémica por pelear en la calle, dijo estar en una nueva relación con una chica llamada Fabiola. Incluso, le dedicó una romántica publicación con el siguiente mensaje:

“Mi mundo es mejor desde que estás en él”. Óscar Barajas

De igual forma, subió un video a YouTube narrando cómo fue la declaración. Esto llamó mucho la atención debido a que, en el material, se puede ver que le pidió que fuera su novia con un cigarro.

Muchos criticaron esta acción. Para muchos, no solo fue “naco”, sino que también deja ver que “no se habría esforzado”. Pese a las críticas, Óscar se dice muy feliz y más enamorado que nunca. Ha subido algunas fotos de las citas que han tenido.

Hasta el momento, Kimberly ‘la Más Preciosa’ no se ha pronunciado al nuevo noviazgo de su exesposo. En tanto que los fans de ella han asegurado que, probablemente, no le interese el asunto.

Ella es la nueva novia de Óscar Barajas / Redes sociales

¿Kimberly ‘la Más Preciosa’ y Wendy Guevara se pelearon por Óscar Barajas?

Como se sabe, Kimberly ‘La más preciosa’ está peleada con Wendy Guevara y Paola Suárez, integrante de ‘las Perdidas’. Hay versiones diversas del motivo. En su momento, Wendy llegó a decir que uno de los motivos fue Óscar Barajas.

Sostuvo que el hombre siempre hablaba mal de ella y Kimberly jamás la defendió o le puso un alto. Esto, entre otras situaciones, habría sido la raíz del distanciamiento.

“Lo que da coraje es que tu amiga no te defienda. Me hubiera gustado que dijera: ‘Ay, no, cálmate, no le digas así, porque yo soy la dueña de mis propias acciones’. Por eso decidí alejarme. La gente habla y no sabe lo que realmente pasa. Que Dios me la bendiga. No me debe nada, ni yo a ella. La amistad estuvo y ya no está”, indicó.

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