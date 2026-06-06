Exesposo de Kimberly Irene ‘la Más Preciosa’ se pelea en plena calle; él mismo explica qué pasó: FOTO

Óscar Barajas, tras su polémico matrimonio con Kimberly Irene ‘la Más Preciosa’, protagonizó una pelea en Guanajuato. Lo ocurrido se volvió viral después de que él mismo difundiera una foto del hecho y explicara el porqué de su actuar. Te contamos los detalles.

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Boda de Kimberly Irene ‘la Más Preciosa’ y Óscar Barajas / Redes sociales

La pelea del exesposo de Kimberly Irene ‘la más preciosa’ en Guanajuato

A través de sus redes sociales, Óscar Barajas, quien hace unos meses se habría convertido en padre, contó que recientemente habría tenido un altercado físico con otro hombre en el centro de León, Guanajuato.

Sin dar muchos detalles de lo ocurrido, señaló que, supuestamente, esta persona tocó a una mujer sin su consentimiento. Según su versión, cuando se percató de la situación, no dudó en defender a la víctima, quien, presuntamente, padece de sus facultades mentales.

Aclaró que no había golpeado al hombre como tal, sino que simplemente lo “sometió” para que no le hiciera un daño mayor a la dama.

“Nunca se le golpeó, solo se le sometió, ¿saben por qué hice eso? Porque estaba tocando a una mujer. Ella padece de sus facultades mentales, tratando de violarla. Ella solo gritó y fue donde lo tumbé y lo sometí”. Óscar Barajas

Aseguró tener, al menos, “20 testigos” de la situación y que, en su momento, explicará todo a profundidad. Hasta ahora, no ha dado más declaraciones sobre el tema. En tanto que sus fans lo han felicitado por su “valentía”. Se desconoce si el otro sujeto fue arrestado.

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¿Por qué Kimberly Irene ‘la Más Preciosa’ y Óscar Barajas se divorciaron?

Kimberly Irene ‘la Más Preciosa’ y Óscar Barajas se casaron a finales de 2023. Su matrimonio estuvo lleno de altibajos. Óscar la acusó de serle infiel, mientras que ella alegó que él la violentaba. Si bien hubo reconciliaciones entre ellos, finalmente terminaron su romance en 2025.

Según dijo el propio Barajas, el motivo fue que la exintegrante de ‘las Perdidas’, presuntamente, lo engaló con varios hombres a lo largo de su relación.

“Me enojé, lloré y ni modo, amigos, no pasa nada. La vida sigue. Muchos van a decir: ‘Otra vez’. No, realmente esto es definitivo. Ya no hay vuelta de hoja. Realmente conozcan a las personas. No crean que solamente por ver los videos o solamente a través de una pantalla, no... Las personas son c…", expresó en aquel entonces.

Hace algunos meses, la propia Kimberly contó que su ex estaba a punto de convertirse en padre con otra mujer: “Ni así agarras la onda, ya va a ser papá y todavía lo defiendes. Lo dijo en un en vivo y lo dijo personalmente”, le respondió la influencer a un usuario durante una transmisión en vivo.

En aquel entonces, también dijo haber aceptado su ruptura con Óscar y hasta se siente esperanzada de que podrá encontrar nuevamente el amor.

Divorcio entre Kimberly Irene ‘la Más Preciosa’ y Óscar Barajas / Redes sociales

¿Quién es Óscar Barajas, expareja de Kimberly Irene ‘la Más Preciosa’?

Óscar Barajas es un enfermero que se hizo viral tras su matrimonio con Kimberly Irene ‘la Más Preciosa’, exintegrante de ‘las Perdidas’. Actualmente, tiene cerca de 80 mil seguidores en Instagram.

Durante mucho tiempo, se le criticó por ser un “mantenido”. Durante su matrimonio, la propia Kim explicó que su ahora exesposo estaba desempleado por una cuestión de documentos.

“No trabaja, pero anda buscando trabajo. El problema es que no tiene su cédula y su certificado. Todo lo dejó donde vivía con su papá. Resulta que el papá no sabe dónde los ha dejado, pero él ya está metiendo sus solicitudes”, relató.

No se sabe mucho sobre la vida actual de Óscar, pues siempre fue relativamente reservado. No obstante, en la publicación que hizo para explicar la “pelea” que tuvo, señaló que tenía una hija, pero no mencionó tener esposa. Para muchos, esto da a entender que sigue soltero.

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