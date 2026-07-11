¿Kimberly Irene acusa a la Chupitos de querer quitarle su papel en Perfume de Gardenia? ¡Hizo tremenda revelación!

En medio del éxito de Perfume de Gardenia, una inesperada controversia surgió entre Kimberly la más preciosa y la Chupitos, personaje interpretado por la actriz Liliana Arriaga. La influencer y comediante dejó entrever que su compañera habría intentado quedarse con el personaje que ella interpreta en la exitosa puesta en escena, situación que terminó por generar incomodidad entre ambas.

La polémica comenzó luego de que Kimberly Irene regresara a la obra tras su participación en el reality show ‘La casa del campo’, donde obtuvo el cuarto lugar. Durante su ausencia, la producción recurrió a la Chupitos para cubrir sus funciones. Sin embargo, el conflicto habría aparecido cuando ambas tuvieron que repartirse las fechas de presentación, pues, según Kimberly, los acuerdos dejaron de favorecerla y sintió que su lugar dentro del elenco comenzó a verse comprometido.

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¿Qué dijo Kimberly Irene sobre la Chupitos y su papel en Perfume de Gardenia?

La controversia estalló cuando Kimberly Irene compartió su versión de los hechos y explicó cómo se distribuyeron las funciones con la Chupitos tras su regreso a Perfume de Gardenia. De acuerdo con la influencer, al principio aceptó dividir las presentaciones sin generar conflictos.

Kimberly la más preciosa “Entonces yo me quedé con los sábados, y ella con viernes y domingo. Yo dije: ‘Bueno, va, es mi trabajo y por respeto a la producción y al público’”.

Sin embargo, aseguró que posteriormente intentó hacer un cambio para equilibrar las funciones, pero la respuesta de su compañera no fue la esperada.

“Resulta que ese fin de semana le propuse trabajar al revés: que ella hiciera el sábado y yo viernes y domingo. Pero me dijo: ‘No, a mí así no me conviene’”. Kimberly la más preciosa

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Kimberly explicó que trató de hacerle ver que la situación también le afectaba económicamente, pues debe viajar constantemente desde León para presentarse en la Ciudad de México.

Kimberly la más preciosa “Le respondí: ‘Hermana, acuérdate que a mí tampoco me conviene, porque yo viajo desde León y así gano menos’”.

Según relató, aunque la Chupitos le comentó que analizaría la propuesta, finalmente las funciones continuaron beneficiando a la actriz, situación que comenzó a incomodarla.

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¿Por qué Kimberly Irene asegura que perdió funciones en Perfume de Gardenia?

Kimberly la más preciosa detalló que el desacuerdo se intensificó cuando ambas comenzaron a solicitar apoyo para cubrir algunas fechas debido a otros compromisos laborales.

Kimberly recordó que, cuando ella necesitó que la Chupitos la sustituyera en una función, recibió una respuesta positiva. Sin embargo, posteriormente sintió que la situación no fue recíproca.

“Luego, el viernes de la semana pasada yo tenía otro trabajo y le pregunté si me podía suplir. Me dijo que sí”. Kimberly la más preciosa

Después, aseguró que cuando fue la Chupitos quien tuvo otros compromisos, buscó reorganizar las funciones para quedarse con más presentaciones durante el fin de semana.

“Pero después, cuando ella tuvo trabajo, quiso que yo no trabajara el viernes para que ella pudiera hacer sábado y domingo, porque así le convenía”. Kimberly la más preciosa

Kimberly señaló que incluso le sorprendió esa postura debido a que, a diferencia de ella, Liliana Arriaga vive en la Ciudad de México: “Yo pensé: ‘¿Cómo te va a convenir más si tú vives en la Ciudad de México?’”.

Finalmente, explicó que esa semana únicamente le asignaron una función: “Al final, esa semana a mí solamente me dejaron el viernes porque el sábado ya se lo dieron a ella”.

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¿Kimberly Irene teme perder su lugar en Perfume de Gardenia?

Aunque Kimberly Irene dejó claro que respeta las decisiones de la producción de Perfume de Gardenia, reconoció que la situación le ha provocado sentimientos encontrados.

La influencer afirmó que siempre ha procurado mantener una actitud profesional y cumplir con lo que le solicita la producción, ya que entiende que el espectáculo debe continuar independientemente de las circunstancias.

“Yo siempre voy a ver por mi trabajo. Por respeto a mis compañeros y a la producción, hago lo que ellos me pidan. Ellos saben que no lo hago con mala intención”. Kimberly la más preciosa

Aun así, admitió que le resulta extraño compartir el personaje que ha interpretado desde el inicio de la temporada: “Sí me siento un poco incómoda, porque desde que empezó esta temporada de Perfume de Gardenia yo estoy ahí. Siento raro que llegue otra persona”.

Incluso comentó que pudo haber reaccionado de otra manera para defender el personaje, pero decidió evitar confrontaciones: “Si yo hubiera sido diferente, habría dicho: ‘No, ese papel es mío, yo soy la de Yolates’”.

Finalmente, explicó que en esta ocasión será la Chupitos quien permanezca en las funciones: “Pero bueno, por eso esta semana no voy a estar, para que ella haga las funciones y le convenga”.

¿La Chupitos respondió a las declaraciones de Kimberly Irene?

Hasta el momento, Liliana Arriaga, conocida por dar vida a la Chupitos, no ha emitido una postura pública sobre las declaraciones de Kimberly Irene relacionadas con Perfume de Gardenia.

Por ahora, la producción tampoco ha dado detalles sobre cómo continuará la asignación de funciones entre ambas artistas.