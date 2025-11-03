Actriz mexicana denuncia ‘discriminación’ en Estados Unidos; ¡amenazaron con deportarla!: “No vengan”

Una famosa actriz mexicana y su familia vivieron momentos de tensión tras aparentemente ser “discriminados” en Estados Unidos. Se trata de Liliana Arriaga Franco, más conocida por su personaje de ‘la Chupitos’, quien usó sus redes sociales para denunciar el racismo y las amenazas que sufrió durante un viaje familiar, ¿qué pasó?

La Chupitos / Redes sociales

¿Por qué ‘la Chupitos’ asegura haber sido discriminada en Estados Unidos?

A través de historias de Instagram, ‘la Chupitos’ habló de la mala experiencia que vivió en un hotel de Texas. De acuerdo con la comediante, no solo el servicio “estuvo pésimo”, sino que también fue atendida por un personal que quería denunciarla con la ICE (Siglas en inglés para Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

La actriz se dijo muy sorprendida y triste por toda esta situación. Incluso aclaró que tanto ella como sus acompañantes tenían papeles.

“¿Qué creen? Aparte de muy mal servicio, no inventen, nos tocó un personal que hasta al ICE nos quiere echar, se los digo. Gracias a Dios, tengo papeles, pero, ese tipo de personas, ¿por qué siguen con eso? Como que no son felices y no dejan ser felices” La Chupitos

Según su versión, la empleada que la amenazó con “echarle a la ICE” se habría molestado por haberle pedido que le diera un poco más de tiempo para terminar de empacar.

“Solo porque ya era hora de salir de la habitación y le dijimos que nos esperara un momento, pero, desde que llegó, tocó la puerta de una forma que no era. Si están en Corpus Christi, no vengan a este hotel”, puntualizó.

¿’La Chupitos’ fue detenida en Estados Unidos?

Muchos fans se preocuparon porque en otra de sus historias se escucha cómo, aparentemente, tiene una discusión en inglés con una de las empleadas del lugar, quien amenaza con hablarle al ICE.

En la historia se observa cómo la trabajadora, de forma molesta, les dice que se vayan del lugar, mientras que ‘la Chupitos’ y sus acompañantes le mencionan que su actitud es discriminatoria.

“Compartan, por favor #racismo” La Chupitos

Hasta el momento, la comediante ya no ha hecho más comentarios sobre esta situación. En tanto que el hotel tampoco ha emitido ninguna clase de comunicado. Los internautas han presionado para que al menos ofrezca una disculpa pública.

La Chupitos / Redes sociales

¿Quién es Liliana Arriaga Franco, ‘la Chupitos’?

Liliana Arriaga Franco, mejor conocida como ‘la Chupitos’, es una actriz, conductora y comediante mexicana. Nació el 3 de marzo de 1970. Actualmente, tiene 55 años.

Su debut artístico comenzó en los años 90 y, con el paso del tiempo, desarrolló su afamado personaje ‘la Chupitos’; una mujer desarreglada y completamente en estado de ebriedad que suele decir muchas tonterías. Estos son algunos de los programas en los que ha participado:

“La hora pico”

“Otro rollo”

“Sabadazo”

“La casa de la risa”

“Divina, está en tu corazón”.

En cuanto a su vida personal, tiene un matrimonio estable de más de 20 años con Tizoc Valencia, con quien tiene dos hijos.

